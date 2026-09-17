Наслідки атаки на НПЗ в Ярославлі

У ніч на четвер, 17 вересня, дрони атакували нафтопереробний завод у російському Ярославлі. Також вибухи лунали в районі військового аеродрому росіян у Ростові-на-Дону. Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження НПЗ та аеродрому та розповів про наслідки атаки.

Очевидці поширили відео, на яких видно два стовпи диму та пожежі в районі місцевого військового аеродрому в Ростові. На кадрах також видно вторинну детонацію в місці влучання.

За даними осінтерів Astra, після атаки загорілася частина авіаційної бази. За даними спільноти, у вогні опинилася ділянка, де розташована стоянка літаків.

Місцева влада підтвердила атаку та заявила про падіння уламків дронів на дорозі та території приватних будинків. Крім того, там повідомили про пошкодження трансформаторної підстанції, через що немає електроенергії у кількох районах.

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Також вибухи лунали в Ярославлі. Очевидці поширили фото та відео сильного загоряння на території одного з найбільших НПЗ Росії – «Славнєфть-ЯНОС». Інформацію про пожежу на території заводу підтвердив місцевий губернатор.

Зазначимо, «Славнєфть-ЯНОС» входить до п'ятірки найбільших НПЗ країни та має потужність нафтопереробки близько 15 млн т нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне стандарту Євро-5, авіаційний гас, мазут, бітуми та мастила.

Доповнено об 11:07. Президент України Володимир Зеленський підтвердив нічну атаку на Росію та розповів, що завдяки спільній операції СБУ, СБС, ГУР та СЗР вдалося уразити «Славнєфть-ЯНОС».

Крім того, президент повідомив про ураження на території військового аеродрому в Ростові одразу шістьох повітряних бортів росіян.

«Служба безпеки також точно відпрацювала по військовому аеродрому у Ростові – підтверджено ураження літака Ан-12, двох Ан-26 і ще трьох гелікоптерів», – повідомив Зеленський.

Також Володимир Зеленський заявив про «хороші результати» у Чорному морі, проте не уточнив, про що саме йдеться.