Су-24 уразили в місті Саки в Криму

Сили оборони України уразили російський бомбардувальник Су-24 у тимчасово окупованому Криму. Крім того, військові завдали ударів по низці об’єктів російських окупаційних військ на тимчасово захоплених територіях. Про це у середу, 15 вересня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Відомо, що російський Су-24 уразили в місті Саки в Криму. Наразі військові уточнюють ступінь пошкодження літака.

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Крім цього, на Донеччині Сили оборони уразили об’єкт, де зберігали, готували та запускали ударні безпілотники. У Старомлинівці та Покровську також завдали ударів по пунктах управління БпЛА російських військ. На Луганщині в Довжанську українські військові уразили склад боєприпасів, а в Ровеньках – бази зберігання паливно-мастильних матеріалів окупантів.

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Ще один об’єкт із паливно-мастильними матеріалами уразили в Бердянську Запорізької області. Крім того, в населених пунктах Суворове та Рисове в тимчасово окупованому Криму українські сили уразили пости технічних засобів розвідки «Гренадер».

Нагадаємо, 9 вересня Сили оборони за участі Сил безпілотних систем атакували військово-морську базу росіян у Новоросійську. За словами командувача СБС Робера «Мадяра» Бровді, внаслідок удару Росія втратила кілька військових плавзасобів, зокрема ракетоносії. Крім того, за даними Бровді, під час атаки були уражені російський винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8. Точну кількість пошкоджених або знищених російських засобів командувач СБС не уточнив.