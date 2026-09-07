Момент удару по російському літаку в Криму, 7 вересня

Оператори Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міноборони України заявили про ураження російського літака в тимчасово окупованому Криму. Операцію провели 7 вересня – у День воєнної розвідки України. Про це повідомила пресслужба департаменту.

«Ми з вами знаємо, що свято без подарунків – не свято. Тож ДАД подбав, а окупант – отримав доставку», – ідеться в повідомленні.

Наразі українські розвідники встановлюють ступінь пошкодження літака.

За попередніми даними, під удар потрапив російський бомбардувальник Су-24М.

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Су-24М – радянський надзвуковий бомбардувальник, який має на озброєнні керовані ракети «повітря-повітря» та «повітря-поверхня», а також некеровані боєприпаси. Бомбардувальники цього типу також скидають вільнопадні бомби вагою від 100 до 1500 кг, а також 500-кілограмові керовані авіабомби. Згідно з офіційними даними порталу Oryx, Росія втратила за час повномасштабного вторгнення 15 літаків Су-24, з яких три – Су-24М.

Нагадаємо, 28 серпня Служба безпеки України уразила російський стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, який базувався на російській аеродромі «Енгельс» у Саратовській області Росії. Цей аеродром розташований за понад 500 км від українського кордону.