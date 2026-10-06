Гнів партнера не обов’язково має викликати гнів у відповідь

Напевно, багатьом знайоме відчуття: ще кілька хвилин тому ви спокійно розмовляли з партнером, а потім розмова раптом перетворилася на сварку. З'являється роздратування, злість, образа – і слова починають випереджати думки.

Але за сильною реакцією часто стоїть не лише конкретна ситуація. Ми можемо злитися через те, що поведінка близької людини не відповідає нашому уявленню про те, якими мають бути стосунки.

Психолог Олексій Удовенко пояснює: «Коли інша людина не виправдовує цих очікувань, ми переживаємо щось своє і часто це виливаємо в бік іншої людини».

Тож питання не лише в тому, як не кричати під час сварки, а й у тому, як навчитися помічати власну емоцію ще в той момент, коли вона виникає.

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Як зрозуміти, що з вами відбувається під час сварки

У розпалі конфлікту ми зазвичай добре бачимо, що робить не так інша людина. Набагато складніше зупинитися на власній реакції: що саме я зараз відчуваю, чому мене це так зачепило і наскільки сильно я злюся?

Саме це психолог називає самоконтролем. Йдеться не про те, щоб придушувати емоції чи вдавати, що ви не злі. Навпаки – потрібно навчитися розуміти власний стан.

«Самоконтроль – це вміння регулювати свій емоційний стан, розуміти свою емоцію, потребу, причину цієї емоції, як вона виникла, чому вона зараз відбувається, інтенсивність», – пояснює психолог.

Тобто в момент сварки важливо не тільки помітити: «Я злюся». Потрібно поступово вчитися розуміти, що стоїть за цією емоцією і чому саме зараз вона виникла.

Керувати власними емоціями важливо насамперед для себе. Фото ілюстративне з відкритих джерел

Як опанувати себе в сварці

Коли емоція сильна, людині складно одночасно переживати її та аналізувати. Тому здатність подивитися на себе зі сторони безпосередньо під час конфлікту є складно, однак цілком реально.

Олексій Удовенко пояснює: це метапозиція. Тобто здатність людини дивитися на себе, свої емоції зі сторони в моменті.

Наприклад, замість того щоб повністю зануритися в образу чи злість, людина поступово вчиться помічати власний стан і свою реакцію на нього. Це не означає, що емоція одразу зникне. Але з часом людина може краще розуміти, що з нею відбувається, і відповідно реагувати на ситуацію.

При цьому такої навички неможливо набути лише після прочитання кількох порад. За словами психолога, її потрібно постійно практикувати, спостерігаючи за власними емоціями.

Що робити з гнівом

Є ще одна ситуація, знайома багатьом парам: партнер починає злитися, і через кілька секунд ви вже злитеся у відповідь.

Психолог говорить про здатність витримувати емоційний стан іншої людини, не переймаючи його повністю. Для цього він використовує поняття внутрішнього контейнера для емоцій.

«Під контейнером я маю на увазі ту кількість емоцій, яку ми можемо зрозуміти, витримати, пережити, при цьому не впадаючи в ці емоції, залишаючись в ресурсі їх розуміти», – пояснює він.

Тобто якщо партнер виливає свій гнів, людина не обов'язково має автоматично відповідати таким самим гнівом.

«Замість того, щоб почати гніватись, просто заразитись цим станом, можна почати аналізувати свій стан, свою відповідь, емоцію», – говорить психолог.

Внутрішній емоційний «контейнер» також не є чимось раз і назавжди сформованим. Психолог називає його навичкою, яку можна розвивати.

Контролювати емоції – не означає робити вигляд, що їх немає. Фото ілюстративне з відкритих джерел

Чи справді потрібно навчитися ніколи не сваритися

Тут легко зайти надто далеко. Якщо постійно контролювати кожну емоцію, аналізувати кожну реакцію партнера і намагатися не допускати жодної сварки, стосунки можуть перетворитися на нескінченний психологічний аналіз. Психолог вважає це іншою крайністю.

«Люди мають сваритись, виражати свої емоції», – наголошує він.

Тому самоконтроль – це не вимога до партнера бути спокійним і не привід пояснювати йому під час конфлікту, що саме він зараз відчуває.

«Коли я кажу про вміння самоконтролю і контейнер – це вміння для себе, але не вимагати цього від іншої людини», – пояснює психолог.

Партнери можуть поступово розвивати ці навички разом, але сварки при цьому нікуди не мають зникати.

Мета радше в іншому: навчитися краще розуміти власний стан, помічати причини своїх емоцій і не дозволяти сильному переживанню повністю керувати своєю реакцією.