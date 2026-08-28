Українські військові знищили Ту-95МС за понад 500 км від кордону

Бійці Служби безпеки України уразили російський стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, який базувався на російській аеродромі «Енгельс» у Саратовській області. Про це повідомив у пʼятницю, 28 серпня, президент України Володимир Зеленський.

За даними президента, операцію з ураження здійснили бійці ЦСО «Альфа» СБУ. Під удар потрапив ключовий аеродром російської стратегічної авіації «Енгельс». Він розташований за понад 500 км від кордонів з Україною.

«В російському Енгельсі воїни “Альфи” СБУ уразили ракетоносій ТУ-95МС. Саме такі літаки завдають ударів по Україні», – повідомив Зеленський.

Зазначимо, раніше телеграм-канали поширили відео з аеродрому, на якому, як стверджується, видно наслідки атаки на Ту-95МС.

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Додамо, літак Ту-95МС – радянський стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, здатний запускати крилаті ракети. Ці літаки активно застосовуються росіянами для атак на Україну.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони України уразили дронами російські винищувачі Су-33 та МіГ-29, а також ударно-розвідувальний безпілотник «Оріон» у Краснодарському краї Росії. Також ЗСУ уразили вісім комплексів РЛС, ЗРК «Панцирь-С1» та позицію дивізіону С-400.