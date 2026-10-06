Авгус Ганнінг протягом десятиліть очолював низку державних установ Німеччини

Колишнього керівника зовнішньої розвідки Німеччини (BND) 2000-х років Августа Ганнінга та його колишнього підлеглого затримали за підозрою у шпигунстві. Про це у вівторок, 6 жовтня, повідомила німецька генпрокуратура.

80-річного Ганнінга затримали вранці 6 жовтня в його будинку в Норвальде на заході Німеччини. Також у Баварії затримали його ймовірного спільника Манфреда Д., який, за даними слідства, був близьким співробітником Ганнінга за його роботи в BND.

Правоохоронці висунули Августу Ганнінгу звинувачення у шпигунстві, розголошенні державної таємниці, замаху на державну зраду та роботі агентом секретної служби. Його спільника підозрюють у наданні експосадовцю сотень секретних документів за гроші та «сприянні та підбурюванні до замаху на державну зраду та шпигунстві проти держави».

За даними слідства, під час перебування Ганнінга на посаді керівника розвідки у 1998-2005 роках, Манфред Д. обіймав посаду начальника його апарату. Згодом він також працював під керівництвом Ганнінга в МВС Німеччини до 2009 року.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За версією правоохоронців, учасники уклали угоду у 2010 році, в межах якої Ганнінг отримував документи, що містять секретну інформацію. Його спільник з 2012 по 2026 рік обіймав посаду керівника апарату в BND, де мав доступ до великої кількості секретних документів. У заяві йдеться, що щонайменше до середини 2022 року Манфред Д. передавав Ганнінгу інформацію, яку той використовував для своєї приватної консалтингової роботи.

«Поточні висновки свідчать про те, що протягом багатьох років Манфред Д. надав Ганнінгу приблизно 2000 документів, багато з яких містили секретну інформацію, призначену виключно для використання Федеральною розвідувальною службою для внутрішніх цілей», – повідомила прокуратура.

Крім того, прокурори звинувачують Ганнінга у «тісному контакті з представником іншої іноземної розвідувальної служби. За даними слідства, ексголова BND протягом кількох років передавав іноземцю політичну інформацію, частково засновану на матеріалах, наданих Манфредом Д.

Яка саме іноземна розвідслужба була причетна до цього, у прокуратурі не уточнили. Водночас медіа WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung з посиланням на власні джерела пишуть, що не йдеться про російську розвідку.

Зазначимо, Август Ганнінг очолював Федеральну розвідслужбу з 1998 по 2005 рік. Після цього він був статс-секретарем в німецькому МВС, а потім розпочав приватну практику з консультування з питань безпеки.

Додамо, це не перша кримінальна справа, в якій фігурує Ганнінг. У вересні 2025 року правоохоронці проводили в нього обшуки у справі про викрадення дітей підприємиці Крістіни Блок. Тоді прокуратура повідомила, що ексголова BND та співробітник відомства з кримінальних справ Гамбурга підозрюються у тому, що прийняли від Блок замовлення на викрадення її дітей у 2022 році.