Ілона В. на заході за участі Володимира Зеленського та Фрідріха Мерца

Німецька федеральна прокуратура звинуватила 57-річну підприємицю з громадянством ФРН та України у шпигунстві на користь Росії. Зі січня вона перебуває під арештом. Про це 14 вересня повідомила німецька телерадіокомпанія Deutsche Welle.

За інформацією прокуратури, Ілона В. керувала маркетинговим агентством у Берліні, а також очолювала лобістську асоціацію, завдяки чому мала багато контактів у військових і політичних колах.

Щонайменше зі жовтня 2023 року вона підтримувала контакти зі штатним співробітником російської розвідки в посольстві Росії в Берліні. Вона неодноразово надавала йому інформацію про резонансні події та допомагала організувати доступ до них, у деяких випадках – під вигаданим ім’ям.

Прокурори стверджують, що метою дій жінки було надання російському розвіднику можливості створити власну мережу контактів для розвідувальної діяльності.

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Ілону В. також звинувачують у тому, що вона сама відвідувала заходи з метою виявлення корисних контактів та потенційних цілей.

Прокурори стверджують, що вона намагалася вербувати співробітників Міністерства оборони Німеччини та представників оборонної промисловості.

Невдовзі після її арешту Німеччина депортувала ймовірного працівника російської розвідки, пов’язаного із цією справою. У відповідь Москва вислала німецького дипломата.

Нагадаємо, у вересні Міністерство внутрішніх справ Німеччини розробило план безпеки для захисту країни від гібридних атак Росії. Це сталося після спробу теракту російських спецслужб в аеропорту Лейпцига 4 серпня. Тоді невідомий дрон із вибуховим пристроєм врізався в український вантажний Ан-124. Згодом американські та німецькі спецслужби виявили в дроні ознаки, характерні для пристроїв, які використовують російське ГРУ. Того ж дня ще один вантажний літак на висоті 400 метрів зіткнувся з неідентифікованим об’єктом і отримав незначні пошкодження.

1 вересня федеральний уряд Німеччини офіційно поклав відповідальність за спробу теракту на РФ. У відповідь Німеччина посилила контроль за росіянами, які вʼїжджають до країни, а також закрила генконсульство РФ у Бонні та «Русскій дом» у Берліні.