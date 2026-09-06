Александер Добріндт попередив про посилення російських атак на Німеччину

Після інциденту з безпілотником в аеропорту Лейпцига Німеччина планує посилити заходи захисту від диверсій та гібридних атак. Про це 6 вересня повідомив німецький таблоїд Bild із посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни.

«Гібридні атаки Росії з використанням дронів із вибухівкою на аеропорти, агенти в наших містах, кібератаки на наші мережі та саботаж нашої інфраструктури – це щоденна реальність. Ці атаки будуть посилюватися, але ми можемо дати відсіч і захиститися», – заявив міністр внутрішніх справ ФРН Александер Добріндт в коментарі виданню.

Bild також отримав доступ до плану безпеки, який розробило МВС для захисту країни від майбутніх атак. Зокрема, документ передбачає створення нових мобільних підрозділів поліції, які зможуть оперативно прибувати до місць можливих атак за допомогою гелікоптерів і спеціального транспорту. Їх планують розмістити у дев’яти ключових містах: Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Гамбурзі, Берліні, Штутгарті, Дюссельдорфі, Лейпцигу, Ганновері та Кельні.

Підрозділи відповідатимуть за захист повітряного простору над критично важливими транспортними об’єктами, зокрема аеропортами та залізничними вокзалами, а також урядовим кварталом Берліна. Вони матимуть можливість не лише виявляти та перехоплювати безпілотники, а й знешкоджувати ударні дрони та вибухові пристрої.

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Окрім того, німецький уряд планує надати повноваження з протидії БпЛА не лише поліції, а й іншим державним органам та підприємствам критичної інфраструктури. Йдеться, зокрема, про водоканали, енергетичні та оборонні підприємства.

Для пошуку терористів і шпигунів, які можуть готувати диверсії чи теракти, влада планує ширше використовувати технології на основі штучного інтелекту, біометричне розпізнавання облич та системи відеоспостереження, зокрема на залізничних вокзалах. ШІ має автоматично виявляти зброю та розпізнавати підозрілу поведінку.

На тлі сотень щоденних кібератак на державні установи та підприємства Німеччина планує створити національну систему захисту Cyberdome («Кіберщит»). Вона передбачатиме розгалужену мережу цифрових датчиків, яка має виявляти та блокувати спроби кібератак.

Нагадаємо, 4 серпня в аеропорту Лейпцига невідомий дрон із вибуховим пристроєм врізався в український вантажний Ан-124. Згодом американські та німецькі спецслужби виявили в дроні ознаки, характерні для пристроїв, які використовують російське ГРУ. Того ж дня ще один вантажний літак на висоті 400 метрів зіткнувся з неідентифікованим об’єктом і отримав незначні пошкодження.

1 вересня федеральний уряд Німеччини офіційно поклав відповідальність за спробу теракту в аеропорту Лейпцига на російські спецслужби. У відповідь Німеччина посилила контроль за росіянами, які вʼїжджають до країни, а також закрила генконсульство РФ у Бонні та «Русскій дом» у Берліні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем заявив про повну солідарність Альянсу з Німеччиною після російської гібридної атаки в Лейпцигу.

Наступного дня німецькі правоохоронці ідентифікували двох основних підозрюваних у підготовці атаки дрона на український вантажний літак Ан-124 в аеропорту Лейпцига. Це громадянин Латвії російського походження та росіянин родом з Білорусі. Відомо, що підозрювані покинули територію Європи.