Біля українського літака знайшли БпЛА з ДНК підозрюваних

Німецькі правоохоронці ідентифікували двох основних підозрюваних у підготовці атаки дрона на український вантажний літак Ан-124 в аеропорту Лейпцига. Про це повідомили Süddeutsche Zeitung, NDR та WDR у середу, 2 вересня.

Підозрюваних ідентифікували наступного дня після того, як Німеччина визнала, що Росія була відповідальна за напад на літак 4 серпня. За даними джерел німецьких медіа в правоохоронних органах, наразі прокуратура відкрила справу проти двох підозрюваних.

Перший підозрюваний – громадянин Латвії російського походження. За попередніми даними, він в'їхав до Німеччини наприкінці липня через берлінський аеропорт BER, а потім поїхав до Лейпцига на орендованому автомобілі. Після невдалого нападу на український літак чоловік покинув Німеччину.

Зазначається, що підозрюваного ідентифікували за слідами ДНК, які привели правоохоронців до другого ймовірного учасника нападу. ДНК підозрюваних виявили на одному з БпЛА, в місткості для вибухівки, а також антені біля аеропорту, яку могли використовувати для посилення сигналу.

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Другий підозрюваний – росіянин родом з Білорусі – неодноразово потрапляв до уваги правоохоронців у низці європейських країн через скоєні правопорушення. За офіційними даними, він вʼїхав до країни за італійською туристичною візою. Документ видали в італійському посольстві у Мінську наприкінці квітня.

Попри те, що чоловіків ідентифікували, слідчі сумніваються, що їх можна буде притягнути до відповідальності – підозрювані покинули територію Європи.

Нагадаємо, 4 серпня в аеропорту Лейпцига невідомий дрон із вибуховим пристроєм врізався в український вантажний Ан-124. Безпілотник ударився об крило літака та впав, але не вибухнув. Літак значних ушкоджень не зазнав.

Пізніше з’ясувалося, що інший безпілотник міг безпосередньо врізатися в крило українського літака. За даними німецьких медіа, удар припав на ділянку, де розташовані паливні баки, що може свідчити про цілеспрямований характер атаки. Згодом правоохоронці виявили ще один дрон з вибухівкою, який могли використати для атаки на Ан-124.

26 серпня американські та німецькі спецслужби виявили в одному з безпілотників ознаки, характерні для пристроїв, які використовують російське ГРУ.

1 вересня уряд Німеччини дійшов висновку, що Росія відповідальна за гібридну атаку в аеропорті Лейпцига та закрила генконсульство у Бонні та «Русскій дом» у Берліні. Після цього Чехія, Фінляндія, Швеція, Данія та Португалія викликали російських послів.