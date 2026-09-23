За крок до заморозків: синоптики попередили про холодну ніч на Львівщині
Детальний прогноз погоди на 24 вересня
Ніч на четвер, 24 вересня, у Львові та на Львівщині буде дуже холодною. Вночі в області температура повітря опуститься до 3°C тепла. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз погоди.
Прогноз для Львівської області: у четвер, 24 вересня, буде хмарно з проясненнями, очікується невеликий дощ. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер буде західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 3–8°С, вдень – 12–17°С тепла.
Прогноз для Львова: 24 вересня у місті також буде хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі. Вночі позначки термометрів показуватимуть лише 5–7°C, вдень температура повітря становитиме 14–16°С тепла.
Синоптики раніше детально розповіли про погоду у Львові та області до 27 вересня, а також назвали дату, коли потепліє.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Кліматологи також розповіли, якою буде погода взимку 2026–2027 років.