Руслан Кравченко виїхав з України на фоні скандалу з кол-центрами під прикриттям прокуратури

Журналісти «Схем» у середу, 23 вересня, повідомили, що виявили у Дубаї нерухомість вартістю близько 670 тис. доларів, яку, за даними витоку з місцевого реєстру, у 2023 році придбала Аліна Шкробанець – мати тодішньої дружини колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка.

Йдеться про таунхаус площею понад 143 м2 у котеджному містечку Damac Lagoons у Дубаї. За даними журналістів, 20 липня 2023 року покупкою інвестувала саме Аліна Шкробанець, а продавцем виступила компанія Island Oasis Properties. Інформацію «Схеми» отримали в межах міжнародного розслідування за участю Organized Crime and Corruption Reporting Project. Витік містить дані із Земельного департаменту Дубаю.

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Журналісти звернули увагу на те, що цього ж дня донька Аліни Шкробанець Олена, яка тоді була дружиною Кравченка, звільнилася з Офісу генерального прокурора. У деклараціях Кравченка також зазначалося право користування автомобілем матері його дружини – Infiniti QX70. У листопаді 2024 року Руслан Кравченко та Олена Шкробанець офіційно розлучилися. А вже у 2025 році, за даними дубайського реєстру, власником цієї нерухомості став українець Андрій Кейбаш – керуючий київським рестораном La Veranda.

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Візуалізація вілли у котеджному містечку Damac Lagoons у Дубаї

«Схеми» звернули увагу на знайомство Кейбаша з родиною Шкробанець. Журналісти знайшли відео з Інстаграму ресторану, на якому Аліна Шкробанець, її чоловік Ігор та донька Олена відвідують заклад. На інших кадрах журналісти помітили серед гостей і самого Руслана Кравченка.

Аліна Шкробанець заперечила, що купувала нерухомість в Об’єднаних Арабських Еміратах. Водночас вона припустила, що її персональні дані могли використати без її відома.

«Я нічого не купувала в Арабських Еміратах», – заявила жінка «Схемам».

Вона також підтвердила, що знайома з Андрієм Кейбашем, однак заперечила, що обговорювала з ним питання нерухомості. За її словами, з Русланом Кравченком вона не спілкується понад два роки.

Колишня дружина Кравченка Олена Шкробанець на запитання журналістів відповіла, що нічого не знає про дубайське майно.

Сам Андрій Кейбаш підтвердив «Схемам», що у 2025 році придбав віллу майже за 670 тис. доларів. Водночас він заперечив, що купував її безпосередньо в Аліни Шкробанець. За словами ресторатора, він знайшов інформацію про об’єкт в інтернеті, після чого з ним зв’язався менеджер. Водночас Кейбаш не зміг повідомити журналістам, у кого саме придбав нерухомість.

На запитання про зв’язок із Русланом Кравченком ресторатор заявив, що той раніше був гостем його закладу. За словами Кейбаша, Кравченко свого часу був його клієнтом, а особистих ділових зв’язків із ним він не підтвердив.

Батько Олени Шкробанець Ігор, який є депутатом Чернівецької обласної ради, також заявив, що не знає про придбання дружиною нерухомості в ОАЕ. Він, як і його дружина, припустив, що її дані могли використати.

Окремо Ігор Шкробанець розповів, що саме Руслан Кравченко свого часу познайомив його з Андрієм Кейбашем.

«Схеми» зазначають, що на момент придбання дубайської нерухомості Руслан Кравченко очолював Київську обласну військову адміністрацію. Пізніше він став генеральним прокурором України.

Нагадаємо, 7 вересня Кравченко подав у відставку з посади генерального прокурора на тлі справи щодо посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиви, якого підозрюють у сприянні роботі шахрайських кол-центрів та легалізації отриманих від них коштів. За даними правоохоронців, Кропива був довіреною особою Кравченка та, зокрема, допомагав йому з ремонтом незадекларованого будинку.

14 вересня стало відомо, що він виїхав з України у пʼятиденне відрядження, що оформив собі сам. Кравченко мав поїхати до Парижа для участі у слуханнях ПАРЄ щодо українських дітей. Водночас у порядку денному слухань його прізвища не було. Посадовець нібито перетнув кордон на службовому автомобілі, проте з’ясувалося, що це не так. Для виїзду він скористався таксі преміумкласу фірми «Андреоллі».

15 вересня Верховна Рада звільнила Кравченка з посади генпрокурора.