Руслан Кравченко є наймолодшим генпрокурором України

Зараз у медіа багато новин, пов’язаних із ще чинним генпрокурором Русланом Кравченком. Він подав у відставку на тлі розслідування НАБУ і САП про «кришування» кол-центрів, підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу і виїхав за кордон.

ZAXID.NET детально розповідає про те, що відбувається довкола наймолодшого генпрокурора в історії України.

Що сталося?

На початку вересня НАБУ і САП у рамках розслідування про «кришування» шахрайських кол-центрів викрили посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Ви точно чули про це гучне затримання. Пригадуєте «Музу», «Королеву»? Це все справа під назвою «Карфаген».

За версією слідства, Кропива є організатором злочинної схеми, учасники якої за регулярні хабарі не перешкоджали роботі шахраїв, а отримані незаконним шляхом гроші – легалізовували.

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Журналісти «Української правди» з посиланням на власні джерела повідомляли, що обшуки тривали й у генпрокурора та його заступниці. Однак офіційно у ОГП заперечували проведення обшуків у Руслана Кравченка. Генпрокурор заперечував свою причетність до прикриття шахрайських кол-центрів.

Сергій Кропива виявився близьким до Руслана Кравченка – він виконував його особисті доручення, які не стосувалися роботи. Зокрема, допомагав організовувати ремонт у його будинку у Козині, а також займався організацією перельоту дружини генпрокурора до Іспанії.

А що це за будинок?

За даними Bihus.Info, йдеться про будинок площею 300 м² у селищі Козин Київської області. Ним володіє 73-річна жінка, яка всього місяць тому відкрила ФОП. Bihus.Info та Центр протидії корупції зауважують, що ця нерухомість не вказана в декларації генерального прокурора Руслана Кравченка.

Кравченко це коментував?

Так. За його словами, площа будинку 280 м2 і він з сім’єю його орендує. Генпрокурор Руслан Кравченко заявляв, що він родиною переїхав до будинку 1 травня 2026 року. На питання, чому нерухомість не вказана у декларації, сказав, що «його постійне місце проживання буде задеклароване відповідно до закону».

І все?

Руслан Кравченко кілька разів заявляв, що не причетний до «кришування» шахрайських кол-центрів. Він також зазначав, що не піде з посади за власним бажанням, лише якщо його попросить президент Володимир Зеленський та Верховна Рада. Того ж дня Кравченко подав у відставку після зустрічі з президентом.

А про обшуки в заступниці генпрокурора, про які писали журналісти «УП», щось відомо?

«Українська правда» писала, що під час обшуків у першої заступниці генпрокурора Руслана Кравченка Марії Вдовиченко знайшли матеріали, які свідчать про стеження за очільниками НАБУ і САП, а також їхніми підлеглими та родинами. Журналісти припускали, що Кравченко готувався атакувати НАБУ і САП після розслідування «Карфаген».

А далі що?

А далі усе відбувалося дуже швидко. Вранці 14 вересня Руслан Кравченко оприлюднив відеозвернення, у якому заявив, що справа «Карфаген» нібито мала на меті заволодіти матеріалами кримінальних проваджень в Офісі генпрокурора щодо співробітників та керівників НАБУ і САП. Він стверджує, що частину матеріалів «скопіювали та викрали».

Зі слів Руслана Кравченка, Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво у десятках кримінальних проваджень, у межах яких розслідуються тяжкі та особливо тяжкі злочини, вчинені працівниками НАБУ і САП.

«Щоб не бути голослівним, опираючись на зібрану доказову базу, я підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Я підозрюю його у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фіктивному усиновленні з метою штучно створити підстави для уникнення відповідальності в суді», – заявив генпрокурор.

Кравченко додав, що друга підозра стосується близької людини до керівника САП Олександра Клименка за нібито «вплив на керівника ВАКС, пропозиція неправомірної вигоди, а також сприяння в ухиленні від мобілізації». На думку Кравченка, саме це стало причиною обшуків будівлі Офісу генпрокурора в межах операції «Карфаген».

Більше того, Руслан Кравченко заявив, що раніше від ухвалення цих рішень його політично стримував президент, а також «антикорупціонери, пропонуючи гарантії недоторканості».

Гучні заяви. Що каже НАБУ і САП?

САП написала, що заяви генпрокурора є «продовженням системної атаки на антикорупційні органи», а також, що НАБУ і САП ніколи не пропонували і не вимагали жодної «недоторканності» для будь-кого.

«Ця атака розпочалася не сьогодні. Її активна фаза стартувала ще минулого літа, коли однією з головних цілей була спроба підпорядкувати НАБУ і САП Офісу Генерального прокурора. НАБУ і САП не беруть участі в політичній боротьбі. Ми діємо виключно в межах закону та готові захищати незалежність антикорупційної системи», – вказано у заяві САП.

О 17:00 відбудеться брифінг за участі директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка.

А що там про виїзд за кордон?

14 вересня Руслан Кравченко виїхав за кордон. «Українська правда» повідомила, що він поїхав до Парижа на п’ять днів для нібито участі у слуханнях парламентської мережі ПАРЄ.

У пресслужбі ПАРЄ повідомили «Суспільному», що ні генпрокурор Руслан Кравченко ні його представники не братимуть участі у засіданні Парламентської мережі з питань становища дітей в Україні.

То його ще не звільнили?

Ні, звільнення ще мають розглянути нардепи. Володимир Зеленський 14 вересня написав: «У цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно».

Керівник Офісу президента Кирило Буданов відреагував «УП» коротко: «Все це не нормально і максимально шкодить іміджу України у світі».

А коли буде голосування?

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія написав, що голосування за відставку Руслана Кравченка відбудеться 15 вересня.