За даними Кравченка, Семен Кривонос хотів уникнути справи про підкуп, щоб мати доступ до конкурсу на голову НАБУ

Генеральний прокурор Руслан Кравченко після заяви про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу опублікував власне розслідування, в якому звинувачує голову бюро в усиновленні дитини для уникнення слідства у справі про підкуп київських студентів. Відео Кравченко оприлюднив у понеділок, 14 вересня.

На відео фігурує жінка під псевдонімом «Рея», яка, за даними Кравченка, є матірʼю всиновленої Кривоносом дитини. Самого Семена Кривоноса слідчі називають «Янусом».

У відео йдеться, що у 2008 році Семен Кривонос та його спільник отримали 90 тис. грн для підкупу студентів Київського лінгвістичного університету та КНУ імені Тараса Шевченка. За даними ОГП, гроші мали витратити для агітації за «Блок Юлії Тимошенко».

За словами Кравченка, справа про підкуп забрала б у Кривоноса можливість обиратися на посаду директора НАБУ.

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На відео присутні фрагменти співбесіди із Семеном Кривоносом, на яких той відповідає на питання про підкуп. За його словами, у 2007 році він з групою студентів виступили проти адміністрації одного з вишів через їх спроби схилити до голосування вигідних керівництву кандидатів. Кривонос розповів, що після цього студентів затримували та поводилися з ними грубо.

Кравченко стверджує, що після того, як проти Кривоноса розпочали слідство про підкуп, той хотів отримати підстави для отримання амністії. Однією з таких підстав є батьківство над неповнолітньою дитиною. На відео стверджують, що для фіктивного усиновлення Кривонос залучив спільницю, яка знайшла йому самотню жінку з дитиною – «Рею». За даними ОГП, «Рея» погодилася записати батьківство над дитиною на Кривоноса.

На відео йдеться, що Семен Кривонос отримав свідоцтво про народження дитини, де він зазначений як батько, проте не допомагав жінці з дитиною. За словами «Реї» кілька разів він дава гроші на лікування чи святкування дня народження дитини, а в 2018 році подав заяву про відмову від статусу батька.

«Згодом із цим минулим він успішно пройшов конкурс за участі міжнародних експертів і очолив НАБУ. Доброчесність як вона є», – заявив Кравченко.

Генпрокурор також анонсував другу частину відео зі звинуваченнями щодо голови НАБУ. На момент публікації у пресслужбі НАБУ не коментували відео ОГП.

До слова, Руслан Кравченко також брав участь у конкурсі на посаду голови НАБУ. Втім, він його провалив та не зміг стати директором НАБУ. Також Кравченко не пройшов у конкурсі на посаду голови САП.

Зазначимо, Руслан Кравченко опублікував відео зі звинуваченнями голови НАБУ після того, як заявив про підписання йому підозри. Також генпрокурор підписав підозру близькій людині керівника САП.

Руслан Кравченко заявив про політичний тиск з боку Володимира Зеленського та виїхав з України. За його словами, виїзд за кордон повʼязаний з відрядженням.

На заяви Кравченка відреагував Зеленський, який закликав парламент невідкладно проголосувати за звільнення Руслана Кравченка.

Нагадаємо, скандал розгорівся на тлі розслідування НАБУ і САП «Карфаген» про покривання шахрайських кол-центрів посадовцями Офісу генпрокурора. Головним підозрюваним вважають заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергія Кропиву, який, за даними САП, є довіреною особою Кравченка. Зокрема, Кропива контролював ремонтні роботи у будинку Кравченка, якого немає в декларації генпрокурора, та організовував переліт дружини генпрокурора до Іспанії, де Кравченко перебував у відрядженні.

Сам генпрокурор відкидає причетність до злочинної організації. Попри це, 7 вересня він подав у відставку. 15 вересня за його звільнення голосуватимуть депутати Верховної Ради, до цього моменту він виконує обовʼязки генпрокурора.