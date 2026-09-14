Зеленський закликав парламент невідкладно проголосувати за відставку Кравченка

У понеділок, 14 вересня, президент України Володимир Зеленський відреагував на відеозвернення генпрокурора Руслана Кравченка, який заявив про спробу його усунення шляхом антикорупційної операції «Карфаген» та оголосив про підписання підозри керівнику НАБУ Семену Кривоносу. Президент заявив, що Кравченко має піти з посади.

«У цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно», – написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 14 вересня Руслан Кравченко опублікував відеозвернення, в якому заявив, що операцію НАБУ і САП «Карфаген» спланували нібито для того, щоб усунути його з посади. Кравченко назвав це політичним тиском та повідомив, що підписав підозри директору НАБУ Семену Кривоносу.

Руслан Кравченко стверджує, що єдиною метою операції НАБУ і САП «Карфаген» про викриття покривання шахрайських кол-центрів в Офісі генпрокурора було зупинити його «як прямого політичного опонента» і «людини, яка може перешкодити обранню потрібного нового керівника САП». За його словами, від рішення про підозри керівникам антикорупційних органів його «політично» стримував президент.

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Детальніше про підозру керівнику НАБУ та реакції на рішення Кравченка читайте за посиланням.