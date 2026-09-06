Підлеглий Руслана Кравченка допомогав йому з ремонтом у будинку

У неділю, 6 вересня, Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід для підозрюваного у сприянні роботі шахрайських кол-центрів. Йдеться про заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергія Кропиву. Під час засідання прокурор САП навів розмови, які свідчать про те, що Кропива має дружні стосунки з генпрокурором Русланом Кравченком, передає Центр протидії корупції.

Під час обрання запобіжного заходу прокурор САП навів фрагменти розмов Сергія Кропиви, які свідчать про те, що він не лише підлеглий Руслана Кравченка, а й його довірена особа, яка виконувала доручення, що не стосувалися роботи. Зокрема, Кропива допомагав Кравченку організовувати ремонтні роботи у його будинку в Козині.

«Вбачається наближеність Кропиви до генерального прокурора і виконання ним різного роду доручень. Із вказаних розмов вбачається, що Кропива організовує і координує ремонт у будинку, у якому проживає генеральний прокурор, здійснює комунікацію з прорабом та іншим персоналом з різних технічних питань», – зазначив прокурор САП.

Прокурор навів фрагмент розмови, яка відбулася 26 січня 2026 року, під час якої Кравченко доручає Кропиві замінити у його будинку генератор:

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Кравченко: «Та нічого. І ось ця система, він номер скинув, як її, Мирославо, ти зможеш під’їхати?»

Кропива: «Звісно, будемо з нею в середу о 12:00 там».

Кравченко: «І дивись, треба буде генератор поставити газовий, той прибрати. Кіловат на 30 або 50. Тільки не на службовій поїдь, я тобі Олега пришлю. Коротше, 30 кіловат інвертор, 60 батарею, газовий генератор».

Кропива: «Шефе, зрозумів, усе запланую. Усе зробимо».

Також Кравченко та Кропива обговорювали встановлення датчиків Ajax у будинку. Кравченко висловив невдоволення тим, що сигналізацію встановили без його відома. Кропива звітував йому про виконані в будинку роботи, зокрема встановлення каміна. Також у розмовах Кропиви та Кравченка йшлося про заміну побутової техніки, проблеми з льодогенератором та електропроводкою.

Крім того, Сергій Кропива, судячи з оприлюднених записів розмов, займався організацією перельоту дружини Кравченка до Іспанії, коли той перебував там у відрядженні. Робоча поїздка до Мадрида відбулася у березні 2026 року й припала на день народження Кравченка – він народився 14 березня. В одній із розмов Кропива звітує «Андрійовичу» щодо бронювання апартаментів: «Так, шефе, все супер. Андрійовичу, так, звісно, усе купив, усе зробили. Якщо треба щось змінити, то буде. Повністю готові до цієї движухи, чудово. А може, ми пошукаємо щось, знімемо бюджетне для всієї цієї історії. Все, тоді бронюю. Вам теж забронювати? Тоді я зараз собі бронюю».

Зауважимо, що вдень 6 вересня, коментуючи розслідування НАБУ щодо Сергія Кропиви, який сприяв діяльності шахрайських кол-центрів, Руслан Кравченко заперечив свою причетність до цього. Він також заявив, що Сергія Кропиву вже відсторонили від виконання обовʼязків й незабаром звільнять.

Нагадаємо, 5 вересня НАБУ повідомило про викриття посадовця Офісу генерального прокурора на організації злочинної схеми: за регулярні хабарі шахрайським кол-центрам не створювали перешкод. Набуті незаконним шляхом гроші надалі легалізовували. Йдеться про десятки мільйонів гривень.