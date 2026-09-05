Нова операція НАБУ і САП отримала назву «Карфаген»

Детективи НАБУ і прокурори САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували хабарі від операторів шахрайських кол-центрів і легалізовували статки на мільйони гривень. Організатором схеми, за даними слідства, був один із керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора.

Як повідомило НАБУ 5 вересня, посадовець генпрокуратури створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. До її діяльності він залучив чинних працівників органів прокуратури та наближених до нього неофіційних осіб.

За даними слідства, учасники організації налагодили систематичне одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності так званих кол-центрів. Ці тіньові структури масово ошукували громадян України та іноземців.

Учасники організації легалізовували незаконно отримані кошти різними способами.

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Слідству відомо про понад 20 млн грн, які фігуранти витратили на купівлю нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна.

Понад 12 млн грн за мінімальною ринковою вартістю становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб, щоб приховати реального власника. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат.

Понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.

Наразі антикорупційні органи викрили п’ятьох учасників злочинної організації. Їхні дії попередньо кваліфікують за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 255 – створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній; ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочинної організації.

Нагадаємо, 4 вересня НАБУ заявило, що проводить спецоперацію з викриття злочинної організації, причетної до діяльності мережі шахрайських кол-центрів та відмивання коштів. Слідчі дії проводилися щодо посадовця Офісу генерального прокурора.

Операція НАБУ і САП, зокрема, відбувалася у Львові. Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що НАБУ затримала посадовця генпрокуратури Сергія Кропиву.

«Українська правда» підтвердила затримання Кропиви, який є заступником начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП. На «плівках» НАБУ він фігурує під кодовим ім’ям «Канцлер». «Канцлер» звітує про свою діяльність якомусь «Шефу». НАБУ прямо не називає імені фігуранта, але залишає натяк – по батькові Андрійович.

В Офісі генпрокурора заявили, що сприяють антикорупційним органам у розслідуванні та нададуть усю необхідну інформацію.

Водночас УП з посиланням на власні джерела також повідомляла про обшуки у генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Пізніше речниця Офісу генпрокурора Мар’яна Гайовська спростувала інформацію про обшуки у генпрокурора.