Жидачівський районний суд Львівщини оштрафував мешканця Ходорова та конфіскував його собаку, яка вибігла на вулицю без повідка і намордника та вкусила велосипедистку. Жінка отримала відкриту рану ноги, її госпіталізуали.

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Як йдеться у постанові суду, 12 серпня 2026 року близько 13:00 на одній із вулиць Ходорова собака чорного кольору з білою плямою, яка належить Назару Стегніцькому, перебувала без повідка та намордника. Тварина напала на жінку, яка їхала вулицею на велосипеді, та вкусила її.

Правоохоронці отримали повідомлення про напад. Потерпіла звернулася до Ходорівської міської лікарні, де медики діагностували у неї відкриту рану лівої гомілки від укусу собаки. Жінку госпіталізували до хірургічного відділення.

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Власник собаки на судове засідання не прийшов, хоча був належним чином повідомлений про дату і місце розгляду справи. Причин неявки він не повідомив, тому суд розглянув справу без нього.

Жидачівський районний суд Львівщини постановив, що Назар Стегніцький порушив правила утримання домашніх тварин, оскільки його собака перебувала у громадському місці без повідка та намордника, що призвело до травмування людини. Його дії кваліфікували за ч. 3 ст. 154 КУпАП – порушення правил утримання собак і котів, яке спричинило шкоду здоров'ю людини.

Суд призначив власнику собаки 2,5 тис. грн штрафу та конфіскував тварину. Також він має сплатити 665,60 грн судового збору. Постанову можна оскаржити протягом десяти днів з моменту її проголошення.