Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав винним у порушенні правил тримання тварин Вадима Семерея, чиї собаки вибігли з подвір’я та загризли пса породи ши-тцу. Чоловіка оштрафували на 1700 грн, також у нього конфіскували тварин.

Як йдеться у постанові суду від 9 квітня, Вадим Семерей утримував на території свого господарства дворового пса Гріма та бельгійську вівчарку Гретту. За даними слідства, 9 лютого 2026 року близько 13:00 собаки вибігли з відкритої хвіртки на вулицю та загризли ши-тцу, завдавши власниці збитків на 2300 грн.

Під час судового засідання Вадим Семерей визнав свою провину.

Суддя Інна Плахтій визнала чоловіка винним за ч. 3 ст. 154 КУпАП (порушення правил тримання тварин) і призначила 1700 грн штрафу з конфіскацією собак. Також із нього стягнуть 665 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити в апеляційному суді.