У селі Четвертня Луцького району поліцейські зупинили автомобіль місцевого жителя за порушення правил дорожнього руху. Під час огляду салону правоохоронці виявили рушницю без чохла, а також тушки незаконно впольованих зайця та кози. Про це в понеділок, 19 січня, повідомила пресслужба поліції Волині.

За даними слідства, за кермом автомобіля Nissan Qashqai перебував 47-річний мешканець села Четвертня. Щоб уникнути відповідальності, чоловік запропонував поліцейським 200 доларів хабаря.

«На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Факт пропозиції неправомірної вигоди задокументували. Тепер порушнику загрожує кримінальна відповідальність», – повідомили в поліції.

Правоохоронці зазначають, що рушниця водія була зареєстрована, відповідно до вимог законодавства. Водночас на чоловіка склали два адміністративні протоколи: за порушення правил зберігання та перевезення зброї (ст. 191 КУпАП), а також за порушення правил полювання (ст. 85 КУпАП).