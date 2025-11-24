Поблизу села Рівне Ковельського району екоінспектори викрили чоловіка, який застрелив самку дикого кабана. Як повідомила 24 листопада Державна екологічна інспекція у Волинській області, мисливець полював у заборонений час і без відповідного дозволу.

Порушника виявили на території мисливських угідь лісомисливського об’єднання «Буг». За даними інспекторів, чоловік використав мисливську рушницю та незаконно застрелив самку дикого кабана.

Наразі інспекція збирає матеріали для подальшого реагування, згідно з чинним законодавством. У відомстві нагадують, що незаконне полювання передбачає адміністративну або кримінальну відповідальність.

Також екологи уточнюють, що рішенням ради оборони Волині полювання на території області в умовах воєнного стану повністю заборонене. Попри це, випадки браконьєрства й надалі фіксують.