Після атаки на території підприємства виникла пожежа

У ніч проти 26 вересня Сили оборони України уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї росії. Після атаки на території підприємства виникла пожежа. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«У ніч на 26 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України в Ільському Краснодарського краю РФ уразили нафтопереробний завод “Ильский НПЗ”. На території підприємства зафіксовано пожежу», – йдеться у повідомленні Генштабу.

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Ільський НПЗ розташований у Краснодарському краї та має потужність переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство займається прийманням, зберіганням і переробкою нафтової сировини, а також виробництвом і відвантаженням нафтопродуктів.

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За даними Генштабу, продукція заводу, зокрема, використовується для забезпечення потреб російських збройних сил. В українському військовому відомстві зазначили, що ураження таких об’єктів має на меті послаблення військово-економічного потенціалу Росії.