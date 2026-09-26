Ільський НПЗ у Краснодарському краї зазнав удару України
Потужність підприємства становить близько 6,6 млн т нафти на рік
У ніч проти 26 вересня Сили оборони України уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї росії. Після атаки на території підприємства виникла пожежа. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
«У ніч на 26 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України в Ільському Краснодарського краю РФ уразили нафтопереробний завод “Ильский НПЗ”. На території підприємства зафіксовано пожежу», – йдеться у повідомленні Генштабу.
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Ільський НПЗ розташований у Краснодарському краї та має потужність переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство займається прийманням, зберіганням і переробкою нафтової сировини, а також виробництвом і відвантаженням нафтопродуктів.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
За даними Генштабу, продукція заводу, зокрема, використовується для забезпечення потреб російських збройних сил. В українському військовому відомстві зазначили, що ураження таких об’єктів має на меті послаблення військово-економічного потенціалу Росії.