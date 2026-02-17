Внаслідок атаки зафіксована пожежа на НПЗ в Ільську

У ніч на вівторок, 17 лютого, безпілотники масовано атакували територію Росії та тимчасово окуповані території України. Внаслідок атаки зайнялася пожежа на нафтопереробному заводі у Краснодарському краї, повідомили у пресслужбі оперативного штабу регіону.

Вночі пролунали вибухи в районі селища Ільський у Краснодарському краї Росії. За даними оперштабу краю, внаслідок атаки безпілотників сталася пожежа на Ільському нафтопереробному заводі.

Дронова атака пошкодила резервуар з нафтопродуктами. В оперштабі заявили про пожежу на площі близько 700 м².

Зазначимо, Ільський НПЗ спеціалізується на виробництві палива, мазуту, бітуму, газойлю та інших нафтопродуктів. Потужність заводу – близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Востаннє НПЗ атакували у січні 2026 року.

Крім того, про атаку безпілотників повідомила влада Удмуртської республіки і Татарстану. Там через БпЛА призупиняли роботу громадського транспорту та аеропортів, а школярів та студентів залишили вдома.

Також про «одну з найтриваліших атак» заявив окупаційний голова Севастополя Міхаїл Развожаєв. За його даними, над місто начебто збили 24 безпілотники. За попередніми даними, від уламків вікна поранена дитина. Ще кілька будинків зазнали пошкоджень.

Загалом російське міністерство оборони заявило про збиття за ніч нібито 76 безпілотників. Найбільше, за словами росіян, начебто знищили над акваторією Чорного моря.