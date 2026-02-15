Безпілотники атакували Москву та Брянську область 15 лютого

У неділю, 15 лютого, Москва зазнала масованої атаки безпілотників. Через загрозу авіаперельотів у столиці тимчасово закривалися аеропорти, зафіксовано падіння уламків дронів. Про це повідомили російські телеграм-канали.

За даними мера Москви Сєргєя Собяніна, атака почалася 15 лютого близько 11:40 і тривала щонайменше до 16:10. За цей час столична влада заявила про нібито знищення 18 дронів, а екстрені служби виїжджали на місця падіння уламків.

Згідно з повідомленнями «Росавіації», аеропорти «Домодєдово» та «Внуково» тимчасово обмежили роботу. Про ймовірні пошкодження чи жертв наразі не повідомляли.

Крім цього, губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз повідомив, що дрони від ранку атакують і Брянську область. Він додав, що сили ППО вже нібито знищили в небі над регіоном 120 безпілотників.

Зазначимо, 14 лютого губернатор області В’ячєслав Гладков заявляв, що Бєлгород залишиться без опалення та гарячої води щонайменше до завершення опалювального сезону через обстріли. Такий висновок росіяни зробили після оцінки енергетиків і тепловиків щодо останніх руйнувань енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, 15 лютого Генштаб повідомив, що Сили оборони уразили нафтовий термінал у Краснодарському краї Росії та знищили ЗРК «Панцир-С1» на тимчасово окупованих територіях Криму.