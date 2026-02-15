На території нафтового терміналу зайнялася пожежа

Сили оборони України уразили нафтовий термінал у Краснодарському краї Росії та знищили ЗРК «Панцир-С1» на тимчасово окупованих територіях Криму. Ураження російських обʼєктів підтвердили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ в неділю, 15 лютого.

Генштаб підтвердив, що Сили оборони уразили нафтовий термінал «Таманьнєфтєгаз» біля селища Волна у Краснодарському краї. На території обʼєкта зафіксували пожежу. Масштаби збитків внаслідок обстрілу термінала наразі уточнюються.

Зазначимо, підприємство призначене для зберігання та подальшої перевалки нафти, нафтопродуктів, зріджених вуглеводневих газів з метою експорту та забезпечення збройних сил Росії.

«Також за минулу добу завдано ураження по об'єктах загарбників на інших напрямках. Зокрема, у районі Вільного (ТОТ Донецької області) уражено ремонтний підрозділ зі складу однієї з артилерійських бригад ЗС РФ. А в районі Любимівки (ТОТ Запорізької області) зафіксовано влучання по району зосередження живої сили окупантів», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Втрати росіян та збитки уточнюються.

Крім того, Генштаб повідомив про ураження зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1» в районі селища Кача в тимчасово окупованому Криму. До слова, напередодні у пресслужбі СБУ повідомили, що її спецпризначенці за 2025 рік знищили половину від усіх наявних в росіян систем «Панцир», які окупанти використовують для протиповітряної оборони на фронті та в тилу.