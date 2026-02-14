У 2025 році спецпризначенці Центру спецоперацій «Альфа» скоротили кількість російських зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцир» у два рази. Про це повідомили у пресслужбі СБУ у суботу, 14 лютого.

У пресслужбі СБУ розповіли, що ЦСО здійснював далекобійні удари у місця, де були розташовані російські ЗРК. На відео, яке оприлюднили спецпризначенці, видно моменти влучань українських дронів в російські установки.

Зазначимо, «Панцир» – це самохідний ЗРК наземного базування, призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів. Особливість системи полягає в суміщенні багатоканальної системи захоплення та супроводу цілей з ракетно-артилерійським озброєнням, яке може перехоплювати літальні апарати на дальності до 20 км. За даними моніторингового проєкту Oryx, з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони уразили 38 систем «Панцир».

«”Панцир” – це одна з сучасних та ключових систем протиповітряної оборони РФ. Вартість одного комплексу становить від 15 до 20 мільйонів американських доларів. Саме ці ЗРГК є найбільш ефективними у протидії українським далекобійним дронам», – повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними Служби безпеки, загальна вартість усіх російських систем ППО, знищених ЦСО «Альфа» СБУ у 2025 році, склала близько 4 млрд доларів.

Нагадаємо, 10 лютого ГУР повідомило про знищення рідкісного комплексу ППО «Тор-М2ДТ». Успішну бойову операцію за допомогою дронів здійснили військові спецпідрозділу «Примари» наприкінці січня.