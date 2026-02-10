Українська розвідка знищила рідкісний російський комплекс ППО «Тор-М2ДТ»
Станом на кінець 2022 року на озброєнні росіян перебувало 12 таких комплексів, ЗРК коштує близько 27 млн доларів
Бійці Головного управління розвідки завдали нових ударів по російській протиповітряній обороні. Розвідникам вдалося знищити рідкісний комплекс ППО «Тор-М2ДТ». Про це у вівторок, 10 лютого, повідомили у телеграм-каналі ГУР.
Успішну бойову операцію здійснили військові спецпідрозділу «Примари» наприкінці січня. Розвідники за допомогою дронів завдали ударів по російській системі протиповітряної оборони вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Розвідці вдалося знищити:
- радіолокаційну систему 48Я6-К1 «Подльот»;
- радіолокаційну систему 55Ж6У «Нєбо-У»;
- радіолокаційну систему 1Л119 «Нєбо-СВУ»;
- «арктичний» ЗРК 9К332 «Тор-М2ДТ».
Зауважимо, що знищений ЗРК 9К332 «Тор-М2ДТ» – рідкісна модифікація зенітно-ракетного комплексу «Тор». «Тор-М2ДТ» – високомобільний комплекс ППО, здатний працювати при екстремальній температурі та в умовах складного рельєфу Арктики. ЗРК призначений для знищення ударних безпілотників, ракет та авіації на відстані до 16 км та на висоті до 10 км. «Тор-М2ДТ» оснащений сучасною станцією, що здатна виявити ціль на відстані до 32 км. Крім того, ЗРК озброєний 16 ракетами 9М331 або 9М332, що мають високу швидкість (близько 1000 м/с), а також підвищену точність. Станом на кінець 2022 року на озброєні росіян перебувало 12 таких ЗРК. «Тор-М2ДТ» коштує 25-27 млн доларів.