Розвідники знищили російський ЗРК «Тор-М2ДТ»

Бійці Головного управління розвідки завдали нових ударів по російській протиповітряній обороні. Розвідникам вдалося знищити рідкісний комплекс ППО «Тор-М2ДТ». Про це у вівторок, 10 лютого, повідомили у телеграм-каналі ГУР.

Успішну бойову операцію здійснили військові спецпідрозділу «Примари» наприкінці січня. Розвідники за допомогою дронів завдали ударів по російській системі протиповітряної оборони вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Розвідці вдалося знищити:

радіолокаційну систему 48Я6-К1 «Подльот»;

радіолокаційну систему 55Ж6У «Нєбо-У»;

радіолокаційну систему 1Л119 «Нєбо-СВУ»;

«арктичний» ЗРК 9К332 «Тор-М2ДТ».

Зауважимо, що знищений ЗРК 9К332 «Тор-М2ДТ» – рідкісна модифікація зенітно-ракетного комплексу «Тор». «Тор-М2ДТ» – високомобільний комплекс ППО, здатний працювати при екстремальній температурі та в умовах складного рельєфу Арктики. ЗРК призначений для знищення ударних безпілотників, ракет та авіації на відстані до 16 км та на висоті до 10 км. «Тор-М2ДТ» оснащений сучасною станцією, що здатна виявити ціль на відстані до 32 км. Крім того, ЗРК озброєний 16 ракетами 9М331 або 9М332, що мають високу швидкість (близько 1000 м/с), а також підвищену точність. Станом на кінець 2022 року на озброєні росіян перебувало 12 таких ЗРК. «Тор-М2ДТ» коштує 25-27 млн доларів.