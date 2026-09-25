Олег Сліпчук очолював поліцію Волині з травня 2024 року

Начальник Головного управління Нацполіції у Волинській області Олег Сліпчук, син якого згадується в матеріалах справи «Карфаген», перейшов до штурмової бригади «Лють». Із 22 вересня його обов’язки виконує перший заступник Віталій Кондратюк. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердила речниця поліції Волині Ольга Бузулук.

Олег Сліпчук повідомив виданню «Конкурент», що сам ініціював перехід до «Люті», щоб його перебування на керівній посаді не давало підстав для сумнівів у неупередженості внутрішньої перевірки.

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Перевірку проводить Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у зв’язку з матеріалами справи «Карфаген», яку розслідують НАБУ і САП. У них згадується син керівника поліції Волині Данило Сліпчук, головний спеціаліст Департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора.

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Олег Сліпчук очолював поліцію Волині з 24 травня 2024 року. До цього полковник поліції працював на керівних посадах у Київській, Хмельницькій та Дніпропетровській областях.

Що відомо про операцію «Карфаген»

На початку вересня НАБУ і САП повідомили про викриття злочинної організації в Офісі генпрокурора. За версією слідства, її учасники систематично отримували відкати за невтручання у роботу шахрайських кол-центрів, а отримані гроші легалізовували через придбання нерухомості, коштовностей та іншого майна.

Організатором схеми міг бути заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива, а одним із його спільників – син начальника Нацполіції Волині Дмитро Сліпчук. Він фігурує на оприлюднених записах як «помічник Флеш», оскільки виконував інформаційні й технічні доручення, зокрема перевіряв адреси кол-центрів, з’ясовував їхній зв’язок із учасниками схеми, допомагав вести облік грошей, а також брав участь в операціях із готівкою та переміщенням майна.

За даними правоохоронців, учасники організації легалізували понад 20 млн грн через придбання нерухомості, коштовностей та іншого цінного майна. Ще понад 10 млн грн вони розмістили на рахунках близьких людей, видаючи ці гроші за доходи від підприємницької діяльності.

6 вересня Вищий антикорупційний суд взяв Сергія Кропиву під варту з альтернативою застави у 120 млн грн. Наступного дня суд обрав запобіжні заходи його співмешканці Єлизаветі Івахненко та водію Сергію Куцому.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заперечив свою причетність до отримання та легалізації коштів від незаконних кол-центрів. Він також заявив, що побутові витрати його родини здійснювалися в межах законодавства та задекларованих доходів. Пізніше він подав у відставку, а 14 вересня виїхав за кордон.