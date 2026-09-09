Батьком підозрюваного є начальник поліції Волині Олег Сліпчук (на фото)

Одним із учасників злочинної групи, яку НАБУ викрило в межах операції «Карфаген», виявився Данило Сліпчук – син начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Олега Сліпчука. За версією слідства, на оприлюднених записах він фігурує як «помічник Флеш». Про це повідомляє «Перший» із посиланням на засідання Вищого антикорупційного суду.

Ім’я Данила Сліпчука прозвучало під час розгляду справи про обрання запобіжного заходу заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергію Кропиві. За версією НАБУ, саме останній створив та очолив злочинну організацію, учасники якої систематично отримували гроші за те, щоб не перешкоджати роботі кол-центрів.

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Прокурор САП заявив, що до цієї схеми Кропива залучив, зокрема, Данила Сліпчука, який на той момент працював головним спеціалістом відділу адміністрування мереж та технічного захисту інформації Департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора.

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«Починаючи з 2023 року, Сліпчук разом із Кропивою працював в Одеській обласній військовій адміністрації, а з серпня 2025 року був запрошений до Офісу Генерального прокурора для подальшої роботи», – сказав у суді прокурор.

За даними обвинувачення, Сліпчук виконував інформаційні та технічні доручення Кропиви: перевіряв адреси кол-центрів, з’ясовував їхній зв’язок із учасниками схеми, допомагав вести облік грошей, а також брав участь в операціях із готівкою та переміщенням майна.

Сліпчук перевіряв адреси кол-центрів

Прокурор навів кілька телефонних розмов Кропиви зі Сліпчуком у січні–лютому 2026 року. Кропива просив його перевірити конкретні адреси та з’ясувати, чи пов’язані вони з «їхніми» кол-центрами.

Після однієї з таких перевірок Сліпчук повідомив: «То не наш». Невдовзі Кропива зателефонував іншій людині та сказав: «Можна нападати». За версією САП, ці розмови свідчать про перевірку кол-центрів перед проведенням щодо них слідчих дій.

В іншій розмові від 16 лютого Кропива попросив Сліпчука перевірити адресу в Дніпрі. За словами прокурора, це відбувалося напередодні обшуків, які 25 лютого проводили Офіс генпрокурора та інші прокуратури за адресами розташування кол-центрів.

Фігурує у розмовах про гроші

САП також навело розмову, в якій Кропива запитував Сліпчука про суму грошей та чи збігаються цифри. За версією слідства, це може свідчити про його участь в обліку грошей, які група отримувала як неправомірну вигоду.

Крім того, за даними слідства, 24 жовтня 2025 року Сліпчук разом із водієм Кропиви привозив готівку до обмінника на бульварі Лесі Українки в Києві.

Сліпчука також згадували під час обговорення журналістського розслідування Bihus.Info про прокурорів, які придбали апартаменти в комплексі Glacier у Буковелі. У розмові Кропива сказав, що «Даня вже все переглянув» і що їх у матеріалі немає. Прокурор уточнив, що під «Данею» мався на увазі саме Данило Сліпчук.

Ще один епізод стосується переміщення майна Кропиви. За версією слідства, 17 липня 2026 року Сліпчук, водій Кропиви та ще одна людина обговорювали валізи, сумку, ключі від BMW та перенесення речей. Слідство вважає, що частину майна Кропиви перемістили до Офісу генпрокурора.

Син начальника поліції Волині

Данило Сліпчук є сином начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Олега Сліпчука. На це вказують дані їхніх декларацій: у документах збігаються імена та по батькові членів родини, зокрема матері Данила та дружини Олега – Вікторії, а також брата Данила та сина Олега – Макара.

Досудове розслідування триває. Вину підозрюваних має встановити суд.