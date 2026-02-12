Посадовці вклалися в елітну нерухомість готелю Glacier

Генеральний прокурор призначив службове розслідування через купівлю родичами обласних прокурорів елітної нерухомості в «Буковелі». Серед них начальник управління Волинської обласної прокуратури Олександр Синюк, прокурор Вінницької обласної прокуратури Олега Михайлина та керівник Лівобережної окружної прокуратури Дніпра Олександра Чечітка. На статки прокурорів звернув увагу сайт Bihus.Info.

Зокрема, в декларації Олександра Синюка немає власного майна, натомість дружина у 2022 році купила апартаменти і буковельському готелі Hvoya з декларованою вартістю 183 тис. грн, попри те, що на вторинці аналогічний номер коштує щонайменше 162 тис. доларів.

Теща прокурора Галина Літушко, яка не має офіційного бізнесу, купила апартаменти в Glacier вартістю 200 тис. доларів.

Також у власні квадратні метри в Glacier у 2023-му році інвестував батько прокурора Вінницької обласної прокуратури Олега Михайлини, який вже 9-й рік очолює відділ забезпечення діяльності у сфері запобігання та протидії корупції. 30 м² 71-річному Михайлині-старшому станом на дату підписання договору мали б обійтися у щонайменше 130 тис. доларів.

Є власні апартаменти у Glacier і у тестя керівника Лівобережної окружної прокуратури Дніпра Олександра Чечітка. 37 м² він придбав восени 2025 року. За ринковими цінами на той час вони мали б обійтися у 180 тис. доларів. У відповіді журналістам Чечітко зазначив, що апартаментами не користується, а тесть та теща мають власний бізнес і можуть дозволити собі такі коштовні покупки.

«З метою встановлення всіх обставин та надання належної оцінки можливому недотриманню вимог, заборон чи обмежень, передбачених ЗУ “Про запобігання корупції”, розпочато службове розслідування стосовно прокурорів Чечітки О. А., Михайлиної О. М., Синюка О. В. За результатами службового розслідування буде ухвалено рішення відповідно до закону», – повідомили в ОГП.

Нагадаємо, 10-поверховий готель Glacier Premium Apartments на 810 апартаментів у Буковелі зі SPA на даху, спортзалом та люксовими бутіками будувала компанія «Глейшер Хілл», створена на початку повномасштабного вторгнення. Її співвласницею на понад 33% є Оксана Чеботар – донька Сергія Чеботаря, колишнього заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Іншим співвласником готелю є франківський забудовник, постійний партнер курорту «Буковель» Василь Кавлак. На момент продажу квадратний метр коштував від 4 тис. доларів. Нині всі апартаменти від забудовника розпродані, тож їх можна придбати лише на вторинному ринку.