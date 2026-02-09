Власниками апартаментів в елітному комплексі Glacier у центрі Буковеля стали родичі посадовців прокуратури, міських депутатів і заступника голови ОВА

Журналісти Bihus.Info оприлюднили прізвища власників елітних апартаментів у люксовому комплексі в центрі «Буковеля» Glacier Premium Apartments, який офіційно і пафосно відкрили 1 січня 2026 року. Серед них – родичі прокурора з Волині і посадовців із Хмельниччини, які офіційно причетність до цієї нерухомості заперечують, хоча саме їхні номери вказані як контакти власників.

10-поверховий готель Glacier Premium Apartments на 810 апартаментів у Буковелі зі SPA на даху, спортзалом та люксовими бутіками будувала компанія «Глейшер Хілл», створена на початку повномасштабного вторгнення. Її співвласницею на понад 33% є Оксана Чеботар – донька Сергія Чеботаря, колишнього заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Іншим співвласником готелю є франківський забудовник, постійний партнер курорту «Буковель» Василь Кавлак. На момент продажу квадратний метр коштував від 4 тис. доларів. Нині всі апартаменти від забудовника розпродані, тож їх можна придбати лише на вторинному ринку.

Серед власників апартаментів у Glacier журналісти знайшли родичів начальника управління Волинської обласної прокуратури Олександра Синюка. У його декларації немає власного майна, натомість дружина у 2022 році купила апартаменти і буковельському готелі Hvoya з декларованою вартістю 183 тис. грн, попри те, що на вторинці аналогічний номер коштує щонайменше 162 тис. доларів. Натомість теща прокурора Галина Літушко, яка не має офіційного бізнесу, купила апартаменти в Glacier вартістю 200 тис. доларів.

Ще одна власниця апартаментів у «Буковелі» Юлія Соломко – директорка департаменту держреєстрації виконавчого комітету Луцької міської ради. Її чоловік Віктор Гуменюк очолює «Луцькводоканал» і неодноразово був фігурантом журналістських розслідувань. Апартаменти вартістю 130 тис. доларів записані на Юлію Соломко, але в декларації вона їх не вказала. При цьому й офіційних заощаджень за рік у неї не поменшало. Прокоментувати цю покупку журналістам вона відмовилась.

Депутат Камʼянець-Подільської міської ради та генеральний директор багатопрофільної сільської лікарні Віталій Шевчук також вказаний серед власників майна в елітному готелі. Вся його родина працювала в різних державних установах й не має офіційного бізнесу. Попри це, 68-річна теща депутата у 2023 році купила номер на 26 м² вартістю 115 тис. доларів. Сам Віталій Шевчук переконує, що не знав про дорогу покупку тещі, але стверджує, що в неї є багата сестра, яка можливо причетна до інвестиції.

Вклався в «Буковель» і далекий родич заступника голови Хмельницької ОВА Владислава Фалюша, який ще до вересня 2024 року очолював обласну службу автодоріг. Його батьку Валерію Фалюшу належала фірма ТОВ «Дніпропром-М», яка ще до 2018 року отримувала підряди в окупованому Криму і, за даними Центру журналістських розслідувань, причетна до будівництва Керченського моста. Апартаменти в Glacier вартістю 160 тис. доларів записані на брата дружини Владислава Фалюша Тимура Бічканова. Посадовець стверджує, що цими апартаментами він не користується.