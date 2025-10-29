Проєкт готелю Mountain Residence у Буковелі

Заступник начальника Київської обласної прокуратури Ігор Грабець та його тесть, експрокурор Юрій Дьомін, придбали два апартаменти у гірськолижному курортні Буковель. Журналісти «Громадського» звернули увагу, що задекларована вартість нерухомості суттєво відрізняється від ринкової.

У розслідуванні «Громадського» вказано, що заступник начальника Київської обласної прокуратури Ігор Грабець, чоловік судді Київського обласного господарського суду Світлани Грабець, та їхні родичі змогли собі дозволити апартаменти в преміальних готелях у Буковелі.

У 2023 році вони інвестували в елітні готельні комплекси в Буковелі. Ринкова вартість двох різних апартаментів у двох різних готельних комплексах становить майже 550 тис. доларів – понад 20 млн грн за курсом на момент купівлі. Проте, прокурор та його тесть, колишній прокурор Юрій Дьомін, купили нерухомість суттєво дешевше.

У своїх майнових деклараціях заступник керівника Київської обласної прокуратури Ігор Грабець вказав, що у вересні 2023 року інвестував у будівництво. «Громадське» з’ясувало, що йдеться про апартаменти (майже 63 м²) в преміальному комплексі Mountain Residence у Буковелі.

У той місяць, коли прокурор інвестував у апартаменти, вартість квадратного метра у цьому комплексі становила щонайменше 4350 доларів. Мінімальна ринкова вартість апартаментів прокурора на момент купівлі мала скласти приблизно 273 тис. доларів, або майже 10 млн грн. Офіційно нерухомість обійшлася прокурору у 2,4 млн грн (близько 65 тис. доларів).

Журналісти «Громадського» підозрюють, що грошей на купівлю нерухомості за ринковою вартістю у суддівсько-прокурорської родини не було. Подружжя декларувало значні заощадження – 220 тис. доларів, але після придбання апартаментів вони суттєво не зменшились.

Готель у Буковелі Glacier Premium Apartments, де купив апартаменти Юрій Дьомін

Батько судді Світлани Грабець – пенсіонер і колишній прокурор Юрій Дьомін – придбав апартаменти в іншому буковельському готелі Glacier Premium Apartments у вересні 2023 року.

Готель Glacier Premium Apartments ще частково добудовується. В майбутньому, комплекс пропонує гостям 810 апартаментів преміумкласу. Забудовник вказує: усі номери мають балкон або терасу з видом на гірське озеро або ліс. Площа апартаментів, які придбав Юрій Дьомін, становить 61 м².

Наприкінці 2023 року один квадратний метр у цьому готелі коштував щонайменше 4,5 тис. доларів, а отже мінімальна ринкова вартість апартаментів мала скласти близько 275 тис. доларів. Проте, офіційно Юрій Дьомін витратив на покупку лише близько 75 тис. доларів.

Суддя Світлана Грабець та її чоловік Ігор Грабець заявили, що усі їхні активи набуті законним шляхом. Експрокурор Юрій Дьомін не захотів спілкуватися з журналістами. Водночас його дружина, екссуддя Ольга Дьоміна на питання про преміальні апартаменти в Буковелі відповіла: «Ці кошти чесно зароблені та підтверджені всіма документами. Нас неодноразово перевіряли. І Громадська рада, і мене НАЗК перевіряло. Тому ви, хлопці, не напружуйтесь… всього найкращого».

Юрист Центру протидії корупції Роман Вербовський вбачає у виявлених «Громадським» фактах можливі порушення антикорупційного законодавства, зокрема ознаки недостовірного декларування та незаконного збагачення.

«Непоодинокими є випадки, коли певні посадовці у своїх деклараціях занижують на певну суму вартість майна, оскільки їх законних доходів може на це не вистачати», – зазначає Вербовський.

На думку юриста, правоохоронні органи мають провести експертизи щодо вартості нерухомості, придбаної родиною.