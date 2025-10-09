Дорогу з Пасічної до Бистриці капітально не ремонтували з 1980-х років

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Івано-Франківської області планує капітальний ремонт дороги ділянки дороги Івано-Франківськ – Бистриця, яка може стати альтернативною дорогою до гірськолижного курорту «Буковель». Очікувана вартість робіт становить 2,4 млрд грн.

Йдеться про ділянку протяжністю приблизно 22 км між селами Пасічна та Бистриця через село Зелена. Тендер на її ремонт оголосили у вересні 2025 року. Як розповів «Суспільному» голова Пасічнянської громади Андрій Гунда, цю дорогу збудували у 1980-х роках і з того часу робили лише косметичний ремонт. З бюджету громади на капремонт дороги виділили 1 млн грн й готові надати ще 4 млн грн. Поляницька громада також готова співфінансувати на ці роботи.

Згідно з тендерною документацією, дорогу планують розширити до 8 м, забетонувати підпірні стінки біля річок, облаштувати тротуари та прокласти підземні комунікації.

За словами голови Поляницької громади Миколи Поляка, гірськолижний курорт «Буковель», який розташований біля Бистриці, планує масштабне розширення в сторону села. Зараз від курорту до Бистриці веде ґрунтова дорога, яка ще не введена в експлуатацію.

План будівництва нових курортів біля «Буковеля»

«Ми будемо користуватися цією дорогою після того, як туристичний комплекс піде в село Бистриця. Тоді вона буде задіяна і введена в експлуатацію. Це буде маршрут Надвірна – Пасічна – Бистриця – Буковель – Надвірна. Це буде таке кільце, яким зможуть проїхати туристи. Наразі основна дорога Надвірна – Поляниця перевантажена – кілометрові черги», – розповів Микола Поляк.

Червоним кольором позначена альтернативна дорога з Надвірної до Бистриці через Пасічну, а зеленим – основна з Надвірної до Буковеля

Речниця Служби автодоріг області Людмила Стражник зазначила, що дорога Пасічна – Бистриця стане першим капремонтом у області за час повномасштабного вторгнення.

«Ця дорога не належить до об'єкта критичної інфраструктури, однак є мости. Капітальний ремонт передбачено на 14 мостах. І ще там є водопропускні труби, там теж передбачена заміна їх та інші роботи. Нинішні пріоритети – це забезпечення логістики для доставлення необхідних вантажів, для довезення поранених, для інших робіт, які в умовах воєнного часу є пріоритетними. Є певні об'єкти на тій дорозі, які теж потребують особливої уваги, тому дорога має певне пріоритетне значення», – розповіла Людмила Стражник.

Додамо, що власники «Буковеля» планують збудувати два нові курорти у Карпатах – у Івано-Франківській та Закарпатській областях. Курорти будуть розташовані поруч із «Буковелем» та стануть фактично його продовженням. Крім цього, центр курорту хочуть масштабно реконструювати. Роботи планують почати у 2026 році.

«Буковель» – найбільший гірськолижний курорт України, який частково перебуває у державній власності. Курорт розташований біля села Поляниця Івано-Франківської області і активно забудовується новими приватними готелями. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, зараз ТзОВ «Буковель» належить Оксані та Захару Палицям, екс-дружині та сину нардепа Ігоря Палиці, які прописані в Швейцарії.