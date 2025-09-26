Понад 4 га біля «Буковелю» незаконно оформили в приватну власність

Поліцейські викрили схему заволодіння понад 4 га земель лісового фонду вартістю більше ніж 14 млн грн поблизу села Поляниця та туристичного комплексу «Буковель» на Івано-Франківщині.

Як повідомили в п’ятницю, 26 вересня, в Нацполіції та Офісі генпрокурора, до протиправної схеми були залучені посадовці місцевого самоврядування, держреєстратори, нотаріуси та підставні особи. Використовуючи підроблені державні акти зразка 2001 року, вони створювали видимість законного набуття землі. За даними поліції, таким чином розікрали 4,29 га. Водночас Офіс генпрокурора повідомив, що площа незаконно приватизованих земель становить понад 6 га.



«Упродовж 2020-2023 років учасники угруповання виготовили фіктивну технічну документацію, внесли неправдиві дані до Державного земельного кадастру та реєстру речових прав. Один з організаторів виступив у ролі «добросовісного набувача» та уклав три договори купівлі-продажу з підставними громадянами. При цьому «первісні власники» навіть не знали, що певний час значилися власниками цих ділянок», – йдеться в повідомленні Нацполіції.



Насправді ж ці землі завжди перебували у державній власності та розташовані на території Поляницького лісництва Ворохтянського лісового господарства.

Трьом співучасникам злочину повідомили про підозри



Поліцейські провели обшуки на території Івано-Франківської та Рівненської областей. Вилучили документи, матеріальні носії та інші докази, які підтверджують причетність учасників до злочину.



Трьом фігурантам повідомили про підозру в шахрайстві, підробці та використанні підроблених документів (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 ККУ). Санкції цих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.