Зі 196 учасників громадських слухань «за» проголосували 100

У неділю, 8 березня, під час громадських слухань у селі Микуличин Яремчанської громади на Прикарпатті підтримали намір забудовника щодо зведення близько 20 вітряків на горі Сиголка та трьох полонинах. Будівництво ВЕС «Вітряні парки України» можуть розпочати вже у 2027 році, передає «Суспільне».

Учасниками громадських слухань стали близько 200 мешканців Яремчанської громади. За словами голови громади Андрія Мироняка, після реалізації проєкту місцевий бюджет щорічно отримуватиме від 50 до 70 млн грн податків. Ще 150 млн грн планують інвестувати у будівництво доріг.

Водночас перший заступник гендиректора компанії «Вітряні парки України» Андрій Сергієнко повідомив, що будівництво розпочнуть не раніше 2027 року. До тих пір проводитимуть екологічні дослідження та вітровимірювання.

«Проєкт дуже затратний. Інвестори хочуть розуміти перед початком будівництва, чи є якісь ризики і чи є вітропотенціал, який дозволяє говорити про очікування щодо окупності. Приблизна вартість проєкту складатиме 150-200 мільйонів євро, якщо ми говоримо про 20 вітряків», – сказав Андрій Сергієнко.

У лютому 2026 року забудовник зареєстрував у Микуличині свою компанію – «Яремче вінд енерджі», що перебуває у власності киянки Оксани Давиденко. Під будівництво ВЕС необхідно близько 10 га землі, яку селищна рада планує віддати у довготермінову оренду.

Зі 196 учасників громадських слухань «за» проголосували 100, «проти» – 29, ще 22 утрималися. Будівництво ВЕС у Микуличині можуть розпочати після розроблення містобудівної документації та отримання позитивного висновку оцінки впливу на довкілля.

Нагадаємо, локаціями вітряків у Яремчанській громаді наразі розглядають полонини гір Товстий, Сиголка та Гордя, розташованих на висоті понад 1 тис. метрів над рівнем моря. Поряд з останніми прокладений піший туристичний маршрут та розміщений орнітологічний заказник загальнодержавного значення «Пожератульський».

Проєкт вітроелектростанції реалізовує УК «Вітряні парки України», пов’язана з колишнім нардепом Максимом Єфімовим, який починав кар’єру промисловця на Донеччині та свого часу входив до «Партії регіонів», а також Едуардом Мкртчаном – сином українсько-російського мільярдера Олега Мкртчана.

Компанія вже завершила монтаж усіх вітротурбін першої на Закарпатті ВЕС у Нижніх Воротах, а також, попри спротив природоохоронців, отримала дозвіл Мінекономіки для будівництво вітряків на Полонині Руна.