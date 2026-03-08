Наслідки удару по окупованому Донецьку 8 березня

У неділю, 8 березня, українські військові, ймовірно, завдали ракетного удару по території заводу «Точмаш» біля Донецького аеропорту. На території атакованого підприємства розміщувався російський склад боєприпасів. Про це повідомляє OSINT-проєкт «КіберБорошно».

Уранці неділі жителі Донецька повідомляли про серію потужних вибухів, розліт снарядів та їхню подальшу детонацію. Над районом удару також піднялася велика хмара густого диму.

«Це є продовженням операції, яка була проведена вчора із застосуванням ракет Storm Shadow та ATACMS. Тоді було уражено безпосередньо майданчики підготовки та запуску БпЛА типу “гербера” та “шахед”, які використовуються для мінування, розвідки та ударів по передньому краю вздовж фронту», – ідеться в повідомленні.

Водночас за даними моніторингового телеграм-каналу Supernova+, нині Сили оборони атакували склад зберігання ударних безпілотників типу «Герань-2», розташований в приміщенні автосервісу на Київському проспекті Донецька. Інформація потребує перевірки.

Зазначимо, що на час публікації новини українське командування офіційно не коментувало наслідки атаки на окупований Донецьк 8 березня.

За інформацією джерел руху громадянського спротиву «ОТПОР» в окупаційній адміністрації так званої «ДНР», після нових ударів по Донецьку ватажка угруповання Дениса Пушиліна можуть чекати перевірки з Москви.

Пушиліна звинувачують у недбалості та незадовільній комунікації з військовими, що призводить до жертв серед російських військ після чергових ударів СОУ.