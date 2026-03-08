Правопорушник випустив з автоматичної зброї близько 90 патронів

Увечері 7 березня в одному з мікрорайонів Хмельницького чоловік обстріляв подвір’я багатоповерхівки з балкона. Про це повідомила пресслужба обласної поліції 8 березня.

За інформацією правоохоронців, близько 22:20 суботи мешканці будинку на вулиці Гайовій звернулися до поліції через звуки пострілів у дворі.

На місце інциденту оперативно прибули керівництво Нацполіції в області, слідчо-оперативна група, бійці спецпідрозділу КОРД та патрульні.

Поліцейські з’ясували, що стрільцем був чинний військовослужбовець. За попередніми даними, він здійснив приблизно 90 пострілів з автоматичної зброї.

У ході спецоперації правопорушник здався правоохоронцям. За даними поліції, він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Слідчі встановлюють усі обставини події та походження зброї.