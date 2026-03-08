Внаслідок стрілянини постраждав чоловік

У неділю, 8 березня, у Львові на вул. Гайдамацькій трапилася стрілянина. Про це ZAXID.NET підтвердили у пресслужбі поліції.

За попередньою інформацією правоохоронців, інцидент трапився на вул. Гайдамацькій, 12а. Між чоловіками стався конфлікт, внаслідок чого один із них здійснив постріл. У результаті інциденту потерпілого госпіталізували. Наразі поліцейські розшукують чоловіка, який відкрив стрілянину. На місці події працюють правоохоронці.

До слова, інформацію про інцидент місцеві телеграм-канали повідомили близько 15:30.