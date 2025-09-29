22-річний львів’янин здійснив три постріли в повітря із травматичної зброї

У понеділок, 29 вересня, у центрі Львова під час комендантської години сталася стрілянина. Спершу інформація про інцидент з’явилася у місцевих Telegram-каналах, у поліції Львівщини повідомили деталі.

Повідомлення про те, що на проспекті Свободи у Львові чути постріли надійшло до поліції близько 01:00. До прибуття поліції підозрюваних затримали працівники Національної гвардії України, які там патрулювали.



На місце події прибула слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1, а також працівники Управління патрульної поліції Львівщини.



Як встановили правоохоронці, між групою знайомих сталася бійка, на яку оперативно зреагували бійці Нацгвардії. Побачивши правоохоронців, учасники конфлікту почали тікати. 22-річний львів’янин здійснив три постріли в повітря із травматичної зброї. Постраждалих внаслідок події немає, зброю правоохоронці вилучили.

Усі учасники встановлені – це львівʼяни, яким від 18 до 23 років. Трьох учасників бійки, а також «стрільця» правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності за ст.173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.