Мітингувальниці під час Маршу жінок у Києві

У неділю, 8 березня, у Львові та Києві відбулися мирні акції, учасниці та учасники яких вимагали рівності для жінок. Мітинг у Києві став першим з початку повномасштабного вторгнення Росії, а акцію у Львові намагалися зірвати невідомі чоловіки.

Вранці 8 березня у Львові відбулася мирна акція, присвячена Міжнародному дню боротьби за права жінок. Її організували ГО «Феміністична майстерня» та «Інсайт». Під час мітингу його учасниці та учасники вимагали змінити положення проєкту нового Цивільного кодексу України.

«Проєкт у нинішній редакції звужує права людини та підважує принципи рівності, зокрема у сфері сімейних, майнових і договірних відносин. Обмеження прав жінок, зменшення гарантій захисту вразливих груп, розмиті формулювання щодо автономії та представництва – це крок назад для держави, що декларує європейський курс», – йшлося в анонсі до події.

Серед гасел мітингу – «Квіти – клумбам, права – жінкам», «Кожна має право обирати», «Насильство над жінками – не традиція». На акцію потрібно було заздалегідь зареєструватися. У мітингу навпроти Львівської національної опери взяли участь близько сотні учасниць та учасників, захід охороняла поліція.

Акцію намагалися зірвати чоловіки із закритими обличчями – місцеві телеграм-канали поширили відео, на якому вони несуть похоронний вінок та кидають його в напрямку мітингувальниць через поліцейських. Після цього у мережі зʼявилися відео сутички з правоохоронцями біля Оперного театру.

У Києві вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії до України пройшов Марш жінок, до якого долучилися тисячі учасниць. Вони вимагали рівності для жінок в армії, повернення жінок з полону, а також відкликання законопроєктів нового Цивільного кодексу.

За даними Київської міської держадміністрації, до Маршу жінок долучилися понад 3000 людей. Мітингувальники пройшли від Червоного корпусу КНУ до будівлі міської ради на вул. Хрещатик.

Зазначимо, 5 березня мітинг за права жінок пройшов і в Одесі.