Зміни у розкладі руху потягів на напрямку не плануються

Уранці неділі, 8 березня, російська армія вдарила безпілотником по потягу «Київ – Суми» з близько 200 пасажирами всередині. Через атаку ніхто з громадян не постраждав. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

За попередніми даними, дрон влучив у поїзд приблизно о 05:30. Ймовірно, удар було завдано безпілотником типу «ланцет», унаслідок чого пошкоджено теплотяг. Через інцидент рух поїздів тимчасово зупинили, щоб замінити локомотив. Після цього пасажирів доправили до кінцевої станції.

Поранених серед залізничників та пасажирів через російський удар по потягу немає. Зміни у розкладі руху потягів на напрямку не плануються, повідомила «Укрзалізниця».

За даними начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка, вранці неділі у центрі Сум безпілотник влучив по проїжджій частині.

Також пошкоджена тролейбусна лінія. Тролейбуси рухаються з відхиленням від розкладу.

Нагадаємо, 7 березня росіяни дроном атакували автозаправну станцію на Сумщині. Унаслідок атаки загинув 24-річний чоловік, інший 22-річний потерпілий отримав поранення