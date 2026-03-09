Чоловік здійснив три постріли зі стартового пістолета

Увечері неділі, 8 березня, в Івано-Франківську поліцейські затримали чоловіка, який під час конфлікту стріляв зі стартового пістолета. Про це повідомила обласна поліція.

За інформацією правоохоронців, інцидент трапився близько 19:00 на вулиці Сорохтея поблизу продуктового магазину. Очевидці звернулися до поліції та повідомили, що невідомий здійснив кілька пострілів.

На місце події одразу прибули патрульні та слідчо-оперативна група. Під час перевірки з’ясувалося, що між кількома чоловіками виникла суперечка. У ході конфлікту один з учасників – місцевий житель 1981 року народження – перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, тричі вистрілив зі стартового пістолета.

Правоохоронці оперативно затримали чоловіка та доставили його до районного управління поліції.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події.

До слова, у Львові 8 березня під час сварки невідомий кілька разів вистрілив у чоловіка з травматичної зброї. Поліцейські розшукують чоловіка, який відкрив стрілянину.