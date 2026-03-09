Володимир Бугров став ректором КНУ імені Тараса Шевченка у 2021 році

Шевченківський районний суд Києва визнав ректора КНУ імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова винним у порушенні вимог фінансового контролю. Посадовець не вказав у декларації авто, яким він безоплатно користувався. Суд призначив йому покарання – 17 тис. грн штрафу. Ректор заявив, що подаватиме апеляцію і вважає цю справу «політичним замовленням», щоб він не зміг взяти участь у виборах.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2026 року, ректор КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров у декларації про доходи за 2023 рік не зазначив автомобіль Volkswagen Golf, вартістю від 660 тис. грн, яким він безоплатно користувався. У матеріалах справи вказано, що авто належить сину посадовця.

Щодо Бугрова склали протокол про адмінправопорушення за ч.4 ст.172-6 КУпАП. У суді він просив закрити справу через відсутність у його діях складу адмінправопорушення.

Цю справу розглянула суддя Інна Міхєєва, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. У суді, зокрема, проаналізували дані, що Володимир Бугров купував страховий поліс на авто Volkswagen Golf, а також купував паливо для цього авто.

«Твердження про те, що сплата страхових платежів «жодним чином» не підтверджує користування, є необґрунтованим, оскільки оформлення та оплата полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності свідчить про наявність у суб’єкта декларування інтересу в експлуатації транспортного засобу, підтверджує його участь у забезпеченні можливості законного використання автомобіля, що в свою чергу у сукупності з іншими доказами (витрати на пальне, паркування, дані відеофіксації) формує систему взаємопов’язаних доказів», – вказано у постанові суду.

НАЗК також повідомляло, що у декларації виявили порушення через те, що ректор і його дружина не вказали 237 тис. грн гонорарів. Однак суд не знайшов тут порушень, оскільки мова про компенсації за відрядження, які не мали бути відображені у декларації.

Суддя визнала Володимира Бугрова винним у порушенні вимог фінансового контролю (через те, що він не вказав право користування автомобілем) та призначила 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.

Володимир Бугров розповів виданню «Інтерфакс-Україна», що не визнає свою провину та подаватиме апеляцію.

«Ми будемо обов’язково у визначені терміни подавати апеляцію. Я вважаю, що це є політичне замовлення з боку НАЗК, це моя суб’єктивна оціночна думка, для того, щоб не допустити мене до участі у виборах на посаду ректора», – заявив Володимир Бугров, додавши, що, на його думку, суд теж використовують як інструмент політичного тиску.

Він зазначив, що у разі, якщо апеляційна інстанція підтвердить попереднє рішення суду, то його внесуть у реєстр осіб з правопорушенням, пов’язаними з корупцією, і не допустять до виборів.

Нагадаємо, що МОН на початку березня 2026 року оголосило конкурс на посаду ректора КНУ імені Тараса Шевченка.