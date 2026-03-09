Правоохоронці викрили злочинну групу, яка контролювала підприємство на окупованій території Україні, забезпечувала постачання продукції до Росії та залучала працівників до участі у війні проти України. Про це повідомив Офіс генерального прокурора в понеділок, 9 березня.

За даними слідства, організатором схеми був громадянин України. Для реалізації плану він залучив спільника, якого призначив директором підприємства «Фирма “Ви-Ва», що розташоване на окупованій території Донецької області.

Після початку повномасштабного вторгнення, у 2022 році, фігуранти встановили фактичний контроль над підприємством. Спочатку вони перереєстрували його за так званим законодавством «ДНР», а згодом – за законодавством Російської Федерації.

Підприємство продовжувало роботу та постачало сталеву продукцію російським державним компаніям. Крім того, воно сплачувало податки до бюджету РФ. Підозрювані також налагодили співпрацю зі створеним окупаційною владою підприємством «ГУП ДНР “Винтер».

«Унаслідок цих дій до фінансової системи РФ було перераховано податки та інші обов’язкові платежі на понад 1,6 млн російських рублів, а також здійснено поставки промислових комплектуючих для підприємства, підконтрольного окупаційній адміністрації», – повідомили прокурори.

Також встановлено, що організатори схеми виплачували додаткові гроші працівникам підприємства, які брали участь у бойових діях проти України.

У межах слідства правоохоронці провели обшуки у Дніпрі та області – за місцями проживання підозрюваних, а також у їхніх офісних і складських приміщеннях. Правоохоронці вилучили документи російського підприємства, мобільні телефони та комп’ютери з доказами незаконної діяльності.

Наразі двом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми.