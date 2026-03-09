Ціни на газ продовжують дорожчати

Ціни на газ у Європі різко зросли ще на 30% – до 69,5 євро за мегават-годину. Це відбулося на тлі різкого подорожчання нафти, ціна якої перевищила 100 доларів за барель після того, як кілька ключових виробників на Близькому Сході скоротили видобуток, а Ормузька протока фактично залишалася закритою, інформує Bloomberg.

Водночас ф’ючерси на природний газ у США піднялися до найвищого рівня за останній місяць. Бойові дії тривають вже десятий день і поки що немає ознак послаблення. «Це підсилює невизначеність на енергетичних ринках і посилює інфляційний тиск», – зазначили аналітики. Особливо вразливою є ситуація на газовому ринку Європи, яка завершує зиму з істотно спустошеними підземними сховищами.

За таких умов європейським країнам у літній період доведеться активніше закуповувати партії зрідженого природного газу (LNG), конкуруючи за обмежені обсяги постачання з покупцями з Азії, якщо поставки з Близького Сходу не зможуть у повному обсязі надходити на світові ринки.

Попри нинішній стрибок, ціни залишаються значно нижчими за пікові значення періоду енергетичної кризи, коли історичний максимум перевищував 300 євро за мегават-годину.

Минулого тижня QatarEnergy оголосила форс-мажор після зупинки виробництва LNG і пов’язаних продуктів. Це вплинуло, зокрема, на європейських імпортерів – італійську Edison SpA та польську Orlen SA.

Як писав ZAXID.NET, ескалація на ринку відбувається на тлі війни між США та Ізраїлем проти Ірану. У відповідь Тегеран атакував енергетичну інфраструктуру сусідніх арабських країн. Частина великих родовищ в Іраку та газових об’єктів у Катарі тимчасово зупинила роботу.