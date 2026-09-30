Попередня пожежа на підприємстві сталася 11 серпня

У селі Варковичі Дубенського району Рівненської області 29 вересня сталася пожежа на території підприємства ТМ «Століт» Ізотерм-С ПІІ, яке виготовляє пінопласт. Це вже друге займання на заводі за останні два місяці. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на фейсбук-сторінку Варковицької сільської територіальної громади.

Станом на 21:30 рятувальники ліквідували пожежу. Після цього вони проливали конструкції, а також встановлювали причини займання.

«Просимо громадян не панікувати та довіряти виключно офіційним джерелам інформації. Загрози життю та безпеці населення немає», – ідеться в повідомленні.

Попередня пожежа на підприємстві сталася 11 серпня. Тоді вогонь знищив знищив цех пінополістиролу (1000 м²), частину цеху підготовки (200 м²), склад готової продукції (4400 м²), сонячну електростанцію потужністю 100 кВт, обладнання, причіп та суху рослинність.

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Після пожежі фахівці відібрали проби повітря та виявили підвищення концентрацій деяких забруднювальних речовин.

ТОВ ПІІ «Ізотерм-С» – рівненський виробник будівельних матеріалів, зареєстрований у 2002 році. Основний напрям діяльності компанії – виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас.

Підприємство працює під торговою маркою «Століт», під якою виготовляє теплоізоляцію з пінополістиролу (EPS), а також сухі будівельні суміші, клеї, фарби та ґрунтовки.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки 29 вересня у Сарненському загорілася цивільна спецтехніка та виникла пожежа.