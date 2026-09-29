Відновлений після обстрілу будинок у Львові зроблять енергоощадним
Новини Львова від ZAXID.NET за 29 вересня
0
У вівторок, 29 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Житла біля аеропорту поки не буде. Розширення меж Сокільників Львівська районна рада не винесла на голосування.
- Відновлений та енергоощадний. Після ракетного обстрілу ремонт будинку поєднали із термомодернізацією.
- Розкопки завершили. Віднайдені останки вояків зі старого Голосківського цвинтаря передадуть на ідентифікацію.
- Адаптоване помешкання. Ветерани з інвалідністю подали вже 15 заявок на реконструкцію житла за міською програмою.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter