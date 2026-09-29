Волонтери впорядкували пам'ятники на лютеранському цвинтарі

Під час впорядкування лютеранського кладовища на Львівщині краєзнавцям вдалося з’ясувати обставини загибелі німецьких поселенців під час Другої світової війни. Шестеро жителів віком 38–55 років німецької колонії Унтервальден, яка існувала біля села Підгайчики, померли в один день. За архівними даними засновник музею «На Унтервалю» Станіслав Клосовський встановив, що вони стали першими цивільними жертвами села у 1939 році.

Краєзнавчий музей «На Унтервалю» працює в Підгайчиках біля Перемишлян від 2019 року. Там бережуть і розповідають мультикультурну спадщину села, зокрема німців, які жили тут у колонії Унтервальден. У серпні музей організував Unterwalden Heritage Camp. Метою волонтерської ініціативи було впорядкування покинутого німецького кладовища колишньої колонії.

«Нам вдалося зафіксувати на місцевому цвинтарі 4 особливі дивом вцілілі до наших днів памʼятники. На усіх написи про одну і ту ж дату смерті – 20 вересня 1939 року. Ми одразу зрозуміли: ці смерті повʼязані між собою однією трагічною подією. Дослідивши архівні дані та описи боїв, нам вдалося відтворити події того вересня 87 років тому», – розповідають на сторінці музею.

Пам'ятники на могилах загиблих в один день німців (зі сторінки музею)

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У метричній книзі ці чотири прізвища зі збережених пам’ятників і ще двох мешканців зафіксовані як «вбиті під час війни». Їх всіх поховали 21 вересня. Метричний запис зробив адміністратор парафії пастор Вільгельм Еттінгер.

Як згадують з історії місцеві краєзнавці, коли вдосвіта 17 вересня війська СРСР без оголошення війни перейшли східний кордон Польщі і розпочали стрімкий наступ на Галичину, в цей же час у напрямку Львова через Унтервальден відступали 11-та, 14-та та 17-та моторизовані роти зенітних прожекторів Електротехнічного батальйону Польського війська.



«19 вересня, після прибуття до Унтервальдену, польська колона потрапила під раптовий обстріл радянських танків. Понад 600 рядових невдовзі роззброїли та відпустили, а близько 20 офіцерів забрали в полон», – розповідають на сторінці музею «На Унтервалю».

Згідно із планом заселення колонії Унтервальден, будинки шістьох загиблих стояли поруч один біля одного з двох сторін дороги. Найімовірніше, ця частина села потрапила під радянський танковий обстріл 17-20 вересня 1939 року вздовж шляху Львів – Тернопіль.

Схема розміщення хат загиблих у селі Унтервальден (зі сторінки музею)

Краєзнавці назвали прізвища шістьох цивільних жителів Унтервальдена, які загинули внаслідок війни:

Петер Юнг, швець, 47 років;

Карл Шмідт, столяр, 40 років;

Якуб Рупенталь, рільник, 38 років;

Йоган Фріц, кравець, 55 років;

Генріх Юнг, рільник, 40 років;

Катаріна Шілінг, незаміжня жінка, 50 років.

«Попри масштаб втрат для села (одночасний похорон 6 людей), ховали їх в окремих могилах поблизу рідних у різних частинах кладовища. Це свідчить про те, що сам процес відбувався у відносно спокійній атмосфері – якби бої тривали, людей поховали б у спільній братській могилі», – роблять висновок краєзнавці.



Вже за кілька місяців, у грудні 1939 – січні 1940 року всіх німців Унтервальдена примусово переселили до Райху. Згадані шість могил є одними з останніх поховань. Попри швидкий виїзд, родини встигли встановити на них кам’яні надгробки. Нині ними опікуються небайдужі українці.

Німецьку колонію Унтервальден на Перемишлянщині створили у 1784 році вихідці із Північного Пфальцу. До слова, Станіслав Клосовський також дослідив, хто були першими поселенцями цього села.