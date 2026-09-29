У Замарстинівському парку перехожий зґвалтував школярку

Поліцейські розслідують зґвалтування малолітньої школярки в Замарстинівському парку у Львові, яке трапилося 2 вересня цього року.

Як зазначається в ухвалах Шевченківського районного суду Львова, того дня близько 8:00 малолітня дівчина вийшла з дому і прямувала до ліцею, де вона навчається. На одній із пішохідних стежок Замарстинівського парку до неї підійшов перехожий, схопив потерпілу за руку та, застосовуючи фізичну силу, затягнув дівчину вглиб парку до віддаленої малолюдної ділянки. Там нападник вчинив щодо дівчини дії сексуального характеру.

В ухвалах не вказано точний вік постраждалої, лише зазначено, що на момент вчинення щодо неї злочину, їй не виповнилося 14 років.

До поліції із заявою звернулася мама школярки. Гвалтівника оперативно затримали. Йому повідомили про підозру у зґвалтуванні малолітньої дівчини (ч. 4 ст. 152 ККУ).

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За місцем проживання підозрюваного провели обшук, під час якого вилучили системний блок, ноутбук, мобільний телефон. Суд задовольнив клопотання слідчого про доступ до файлів, фото-, відео- та аудіозаписів, листування, контактів, журналів викликів, відомостей про геолокацію, історії використання браузерів, облікових записів, встановлених застосунків, месенджерів, соціальних мереж, програмного забезпечення та іншої інформації, яка міститься на цих пристроях.