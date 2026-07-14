Андрій Бурдик отримав вирок суду

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок 47-річному львів’янину Андрію Бурдику – колишньому протодиякону чоловічого монастиря ПЦУ на Рівненщині, за зґвалтування та розбещення малолітньої доньки, а також за виготовлення й зберігання дитячої порнографії. Суд призначив йому максимальне покарання – 15 років позбавлення волі. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

За матеріалами справи, насильство над дитиною розпочалося у 2009 році, коли родина проживала разом. Після розлучення батьків у 2010 році 9-річна дівчинка залишилася жити з батьком, і сексуальне насильство стало систематичними.

«Протягом чотирьох років чоловік ледь не щодня розбещував доньку, спав із нею в одному ліжку оголеним, а коли потерпілій виповнилося 11 років – двічі зґвалтував її. Наруга відбувалася не лише вдома, а й у місцях відпочинку. Під час поїздок до лісу батько змушував дівчинку позувати для оголених фото», – розповіли в прокуратурі.

Упродовж 2009–2013 років засуджений виготовив понад 190 порнографічних фото та відео за участі своєї дитини, якій на той час було від 8 до 12 років. Ці файли, а також ще пів мільйона заборонених матеріалів з іншими дітьми, він зберігав на жорсткому диску до викриття.

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Наприкінці 2013 року дівчинка спробувала розповісти про знущання новій співмешканці батька, але та не повірила дитині. Вже наступного дня батько відправив доньку жити до матері.

Через глибоку психологічну травму з 2014 року потерпіла працювала з психологами та ділилися пережитим. Однак, лише у 2021 році, досягнувши 20-річчя, дівчина звернулася до правоохоронців.

Диякона Андрія Бурдика суд визнав винним у сексуальному насильстві, розбещенні та зґвалтуванні малолітньої доньки, виготовленні дитячої порнографії (ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч.ч. 3, 4 та 5 ст. 301, ч. 1 ст. 301-1 ККУ).

Дані про засудженого буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. Суд також повністю задоволив цивільний позов потерпілої про відшкодування моральної шкоди на суму 1,5 млн грн. На вирок ще може бути подана апеляція.

Як повідомив захисник постраждалої доньки Олег Іванов, обвинувачений визнав свою вину частково – лише у розпусних діях, з вимогою звільнити від відповідальності за спливом строків давності. Адвокат також процитував висновок суду про те, що обвинувачений «жодного разу не висловив найменшого каяття з приводу своїх дій стосовно своєї ж дитини, не висловив співчуття до потерпілої». Тому позицію обвинуваченого «розкаянням назвати неможливо».

Батька-педофіла затримали у 2023 році, коли донька виросла і наважилася про все розповісти психологу та поліції. Ґвалтівником виявився львів’янин Андрій Бурдик – протодиякон Гурбинського Свято-Воскресенського чоловічого монастиря на Повстанських могилах (ПЦУ), що на Рівненщині.