Затриманий за педофілію служить дияконом у одній з львівських церков

Затриманим за підозрою у ґвалтуванні своєї доньки в дитячому віці є диякон однієї з львівських парафій. Про те, що підозрюваним у справі є священослужитель, повідомив адвокат постраждалої Олег Іванов. Цю інформацію ZAXID.NET також підтвердили в правоохоронних органах.

Після затримання 44-річного львів’янина, який роками розбещував власну доньку, Асоціація жінок-юристок України «ЮрФем» та адвокат постраждалої Олег Іванов розповіли деякі подробиці справи.

«Це дуже добре, що ми його викрили, бо він постійно мав доступ до дітей. По сьогоднішній день. Весь той час, все розслідування, відколи вона була малолітньою. Він же мав доступ до інших дітей», – каже адвокат.

Зі слів Олега Іванова, чоловік знущався з доньки в дитячому віці, а вона наважилася звернутися по допомогу до психологів та юристів лише у 2021 році, вже в дорослому віці. Довший час розслідування справи не рухалося, дівчині не хотіли відрити, адже її батько священослужитель.

«Півтора року тупцювались ми на місці. Проблема була в тому, що ніхто їй не вірив. І поліграф був навіть не найбільш втішним, таким розпливчастим. Ніхто не міг повірити, що дійсно вона говорить правду, тому що її батько є священнослужителем», – пояснив Олег Іванов.

Коли ж провели обшук в помешканні чоловіка, виявили багато жорстких дисків з тисячами файлів.

«Я поступово опрацьовував ці файли, дуже важко щось шукати в такому масиві: багато часу на це йде. І ось через якийсь час знайшли фотографії, відео, і тоді закрутилось нормально розслідування. Ще раз допитали постраждалу вже по тих епізодах, які знайшли. Вона впізнала себе, батька, ті епізоди, коли вони відбувались і що саме було. І ці електронні докази збігаються з її показаннями. І йому інкримінували», – додав адвокат.

Захисник постраждалої переконаний, що підозрюваний має залишатися під вартою на час розслідування, адже можливо є інші потерпілі від його дій.

У правоохоронних органах уточнили ZAXID.NET, що затриманий є дияконом однієї з львівських парафій, але не УПЦ Московського патріархату.

Нагадаємо, поліція затримала 44-річного львів'янина, який знущався з доньки в дитячому віці, ґвалтував її впродовж кількох років, знімав це на відео та фото, розбещував її. Дівчина, якій зараз 21 рік, звернулась по допомогу до психологині, яка й переконала її, що не варто замовчувати ці факти. Згодом жінка наважилася розповісти все правоохоронцям.